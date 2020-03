Medici cinesi esperti nella lotta al Coronavirus arrivano in Italia

Arrivano in Italia medici cinesi esperti nella lotta al Coronavirus

Sono in arrivo in Italia nove medici cinesi esperti nella lotta al Coronavirus. Il team diretto a Roma è partito a bordo di un volo charter della China Eastern Airlines dall’aeroporto internazionale di Shanghai Pudong. Dalla Cina la squadra porta con sé anche 31 tonnellate di forniture sanitarie, tra cui attrezzature di reparto di terapia intensiva, equipaggiamento protettivo e farmaci antivirali.

“Per combattere insieme l’epidemia da Covid-19, il governo cinese ha inviato un team di esperti medici in Italia, formato congiuntamente dal National Health Commission of China e dalla Red Cross Society of China. Il team volerà oggi a Roma insieme alle donazioni delle attrezzature e dei materiali sanitari d’emergenza”, si legge nel post Facebook dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia.

Il vicedirettore della Croce Rossa e capo dell’equipe, Sun Shuopeng, ha dichiarato al Global Times: “Adesso è una lotta globale. Il modo in cui trattiamo i contatti stretti, i pazienti in condizioni critiche e i pazienti con sintomi lievi sono diversi”.

Tra le forniture mediche in arrivo in Italia dalla Cina ci sono anche medicine a base di erbe come la capsula Lianhuaqingwen. “La capsula di Lianhuaqingwen si è dimostrata efficace nel trattamento della Covid-19. Altri paesi stanno iniziando a imparare l’efficacia del trattamento con le medicine tradizionali cinesi”, ha spiegato Sun.

