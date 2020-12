Non riesce a distinguere i suoi due gemelli: mamma tatua il viso a uno dei due

Gestire due gemelli identici non è facile e la mamma di Jack e Adam ha fatto una scelta particolare per ovviare a questo problema: tatuarne uno dei due con una piccola lentiggine. Perché? La decisione sarebbe dipesa anche da un errore commesso in buona fede dalla suocera della donna. A raccontare questa storia è stata proprio la mamma dei gemelli, 31 anni, su Reddit senza però svelare la sua identità. Dopo cinque anni di tentativi, la donna è diventata finalmente mamma di due gemelli, Jack e Adam.

Il piccolo Jack è nato con una patologia che prevede l’iniezione di un medicinale una volta alla settimana. Sarebbe dipeso da questo la scelta del tatuaggio. Pare che la suocera, in modalità baby sitter, abbia confuso i bambini e abbia iniettato il farmaco al bambino sbagliato. “Sembrano veramente identici. Sarò onesta: io e mio marito a volte li scambiamo. Tutti lo fanno. Mia suocera si è subito accorta del suo errore e ha chiamato il 911 e sono stati trasferiti in ospedale”, ha spiegato la mamma dei gemelli. “Quando sono arrivata lì, Adam aveva ricevuto l’agente di inversione ed entrambi stavano sorseggiando felicemente del succo. Non è mai stato in pericolo. È un farmaco ad azione molto lenta che, nel peggiore dei casi, gli avrebbe provocato la diarrea in pochi giorni. Ma mia suocera era fuori di sé, ho cercato di alleviare la sua preoccupazione ma si è rifiutata di fare da babysitter nei giorni successivi e così sono andati all’asilo”.

La donna ha chiesto aiuto ad un medico, che le ha consigliato “un tatuaggio medico”, una lentiggine su un pezzo di pelle facilmente visibile e che tra due o tre anni, con la crescita, inizierà a svanire. La suocera non ha però apprezzato l’escamotage. “Ho cercato di spiegare ma lei è andata fuori di testa così ho messo entrambi i bambini per terra e le ho detto di prendere Jack e trovare il tatuaggio… Ha preso Adam, così le ho passato Jack e dopo 20 minuti ancora non riusciva a trovarlo. Alla fine gliel’ho fatto notare e lei ha detto ‘È solo una lentiggine…’. E le ho spiegato che Adam non ha una lentiggine lì .. Quindi è così che l’asilo nido può distinguerli”.

