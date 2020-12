Neonata muore denutrizione: la madre non chiedeva aiuto per paura del Covid

In provincia di Salerno, una neonata di appena 29 giorni muore per denutrizione: la madre, che aveva problemi nell’allattamento, non avrebbe chiesto aiuto per paura del Covid. È una vicenda tragica su cui ora indaga anche la procura quella avvenuta a Nocera Inferiore, nella provincia di Salerno, e culminata, come detto, con la morte della piccola avvenuta nella giornata di giovedì 3 dicembre all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Secondo quanto ricostruito da alcuni quotidiani locali, i genitori della neonata, originari della zona e residenti ad Angri, avrebbero portato la bambina in ospedale poco meno di una settimana fa quando le sue condizioni erano già disperate.

I medici hanno provato a salvare la piccola disponendo il suo ricovero in terapia intensiva, ma purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. Secondo quanto scrive La città di Salerno, la madre avrebbe avuto problemi nell’allattamento, ma si sarebbe rifiutata di uscire di casa per paura di contrarre il Covid. A determinare la cause esatte del decesso sarà comunque l’autopsia, che è stata disposta dalla procura di Nocera Inferiore, che al momento non ha iscritto nessuno nel registrato degli indagati.

