Russia, dimentica il figlio in uno stabile abbandonato a -32 gradi

Una madre è accusata di tentato omicidio per avere “dimenticato” il figlio di un anno in una casa in disuso con una temperatura esterna di -32 gradi. Il bambino lotta per la vita mentre la donna è stata arrestata. La drammatica vicenda è avvenuta nella regione del Tatarstan, Kazan, in Russia, dove Valentina Fadeeva, 22 anni, rischia fino a 20 anni di carcere se condannata.

La donna ha dimenticato i suoi due figli nella casa abbandonata. La figlia più grande, di 4 anni ha subito un grave congelamento alle mani ma è in condizioni migliori rispetto al figlio più piccolo di un anno che invece rischia di perdere la vita. Tutti e due sono stati ricoverati in un ospedale della regione. Quando il bambino è arrivato in pronto soccorso aveva il viso, le gambe e le braccia completamente congelati. Alla polizia la donna ha raccontato di essere stata costretta a fuggire dopo una lite con il compagno della madre e nella fuga ha lasciato nello stabile i bambini. A trovare i due bambini da soli nella casa al freddo sarebbe stata la nonna che rientrava dal turno di notte intorno alle 2 del mattino e che ha subito chiamato i soccorsi, come riporta anche il Sun.

