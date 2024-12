Malattia misteriosa in Congo, l’Oms: “Forse più di un’infezione sta contribuendo ai decessi”

Malattia misteriosa in Congo, l’avvertimento dell’Oms

La malattia misteriosa che in Congo ha già ucciso più di 70 persone potrebbe incidere solo parzialmente nei decessi finora registrati: è quanto dichiarato dall’Oms che ha inviato una task force incaricata di scoprire la causa esatta del morbo.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, “in questa fase, è anche possibile che più di una malattia stia contribuendo ai casi e ai decessi”.

“La malaria è una malattia comune in questa zona e potrebbe essere la causa o il contributo ai casi” afferma ancora l’Oms che sottolinea: “Sono stati schierati team di risposta rapida per identificare la causa dell’epidemia e rafforzare la risposta. I team stanno raccogliendo campioni per test di laboratorio, fornendo una caratterizzazione clinica più dettagliata dei casi rilevati, indagando le dinamiche di trasmissione e cercando attivamente altri casi”.

L’obiettivo, infatti, è quello di scoprire se si tratti di un patogeno nuovo o una malattia già conosciuta. Intanto, i nas sono arrivati all’ospedale di Lucca per prelevare i campioni del paziente che qualche giorno fa è stato ricoverato con sintomi simili a quelli della misteriosa malattia in Congo.