Majorca, l’Hotel per sole donne

L’isola di Majorca è nota ai più come una località esclusiva per trascorre vacanze romantiche, in compagnia del proprio partner, ma adesso c’è un nuovo hotel che mette in discussione questa credenza, l’hotel per sole donne.

Si chiama Som Dona “Women Only” ed è il primo hotel per sole donne, da cui gli uomini sono banditi.

La proprietà, situata a porto Cristo, sulla costa di Manacor, è descritta come “un nuovo spazio per le donne che cercano di disconnettersi dallo stress della vita quotidiana”, e ammette solo ospiti di sesso femminile, di età superiore ai 14 anni.

Promette di offrire “cure personalizzate su misura per le loro esigenze“, con arredamento e tipo di esperienze su misura per le donne.

L’hotel ha solo 39 camere, progettate per essere luminose e ariose, con un tocco di femminilità.

Ognuna ha un letto matrimoniale, tè e caffè in camera, mini bar gratuito e bagno privato.

Il Som Dona per sole donne offre anche musica dal vivo, area benessere, solarium e biblioteca. Nello spazio all’aperto dell’hotel, una piscina e lettini per prendere il sole.

La struttura ha aperto ufficialmente il 14 giugno, le camere hanno un costo che parte da 70 euro, colazione inclusa.

Le recensioni su Tripadvisor pullulano di commenti positivi: “Sono stata qui per 3 notti con mia nipote! L’atmosfera era rilassante e tutto era tranquillo e pulito. La colazione e la cena sono state impeccabili!”.

E ancora, un utente del sito che dispensa consigli di viaggio commenta: “L’hotel è perfetto, tranquillo. L’arredamento e il personale incredibili. Ci è stata anche offerta un’ora di Yoga gratuita”.

“Solo per donne e senza figli, fantastico! L’atmosfera è rilassante, il personale disponibile, il cibo super! La città e il porto sono a soli dieci minuti a piedi, con bar e ristoranti, e una grande spiaggia sabbiosa. Mi piacerebbe tornare”.

