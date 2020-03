Venezuela, l’appello di Maduro alle donne: “Fate sei figli per il bene della nazione”

“Fate sei figli per il bene della nazione”. Questo il controverso appello del presidente venezuelano Nicolás Maduro alle donne del Paese, fatto nel corso di un intervento trasmesso in tv durante un’iniziativa per la salute femminile. “Possa Dio benedirti per aver messo al mondo sei maschietti e femminucce”, ha detto Maduro rivolgendosi ad una donna che partecipava all’evento.

Si tratta di un invito che giunge da Maduro mentre il Venezuela si trova nel pieno di una gravissima crisi economica e mentre le carenze di cibo e medicinali diventano sempre più gravi, insieme ai problemi di malnutrizione dei bambini. Dopo queste parole di Maduro è stata pronta la protesta dell’opposizione del Paese guidata da Juan Guaidò, il presidente del Parlamento che una cinquantina di altri Stati riconoscono come leader legittimo del Venezuela. “Maduro e il suo regime devono avere una dissociazione psicologica per dire cose simili”, sono state le parole di critica della deputata Manuela Bolivar. “In Venezuela – ha proseguito poi la Bolivar – gli ospedali non funzionano, scarseggiano i vaccini, le donne non possono allattare perché malnutrite e comprare il latte in polvere perché troppo caro”.

