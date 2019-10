Madre disperata trascorre cinque giorni con il cadavere di suo figlio morto

Una madre con il cuore spezzato ha raccontato a un tabloid britannico di aver trascorso cinque giorni con il cadavere di suo figlio di tre anni, morto in un incidente d’auto.

Yasmine Corkum, 28 anni, di Newtownards, nell’Irlanda del Nord, e il suo partner, Michael, hanno rivestito il corpo di Kai nel suo pigiama preferito e lo hanno adagiato sotto il piumone di Star Wars, come se fosse ancora vivo.

I genitori hanno trascorso cinque giorni al suo fianco mentre i due fratellini, Tyler, di sei anni, e Mason, di cinque, giocavano in fondo al suo letto.

“Non volevamo lasciare il corpo di Kai nel luogo del funerale. Non sopportavo l’idea che fosse messo in una cella frigorifera: mi sentivo ancora la sua mamma. Lo volevo a casa nostra, è lì che apparteneva”, ha detto la madre.

“Ci è stato detto che potevano volerci diversi giorni per ricevere la bara blu in cui volevamo far riposare conservare il corpo. Così il direttore del cimitero ci ha suggerito che, nell’attesa, potevamo metterlo a letto. E io e Michael abbiamo subito pensato che fosse la cosa giusta da fare”.

Kai era andato al supermercato per comprare un lecca-lecca con sua zia Amanda quando è stato investito da un auto vicino casa il 14 dicembre 2018.

Potrebbero interessarti Iran, petroliera in fiamme a largo della costa saudita: “Colpita da un missile” Trump: "Biden buono solo a leccare il culo di Obama" L'attacco della Turchia in Siria, civili tra le vittime. Ankara: ucciso il primo soldato turco

Yasmine ha raccontato di aver corso come mai prima quando ha sentito lo schianto, per cercare di salvare il piccolo Kai, che probabilmente stava correndo per strada per l’eccitazione di acquistare un lecca lecca.

“Addio piccolo Power Ranger”, lo straziante saluto del padre del bambino morto al Carnevale