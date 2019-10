La Marina libica recupera 196 migranti nel Mediterraneo

Libia: 196 migranti soccorsi in due operazioni nel fine settimana

Tra sabato 19 e domenica 20 ottobre al largo delle coste occidentali della Libia 196 migranti sono stati soccorsi dalla Marina libica.

Ayob Qassemn, portavoce di Tripoli, ha dichiarato che un gommone con 89 persone è stato soccorso a circa 120 chilometri dalla costa della città di Khoms e che altri 107 immigrati sono stati recuperati su un’altra barca al largo di Zuwara, a circa 110 chilometri a ovest di Tripoli.

Tra i migranti soccorsi ci sono anche donne e bambini. La Marina libica ha precisato che tutti hanno ricevuto assistenza umanitaria e medica e sono stati consegnati al Dipartimento per il controllo dell’immigrazione illegale.

Tripoli, però, ha rimarcato di non poter più ricevere altri migranti per via del sovraffollamento nei centri in cui vengono sistemati.

I migranti, che provengono principalmente dall’Eritrea, dall’Etiopia e dalla Somalia, lasciano i loro paesi sperando di arrivare in Europa. I meno fortunati si ritrovano però bloccati in Libia, devastata dalla guerra, dove spesso subiscono torture.

Senza gli immigrati l’economia italiana crollerebbe: ogni anno producono il 9% del Pil. Il rapporto della fondazione Leone Moressa

Potrebbero interessarti Stati Uniti, devastante tornado a Dallas nel Midwest L’Iran boccia la Conferenza sulla sicurezza aerea e marittima in Medio Oriente "Joker" sta diventando realtà: il mondo ora si ribella al capitalismo (di L. Telese)