Texas, il leader dei “no mask” muore di Covid dopo tre settimane in terapia intensiva

Leader del movimento “no mask”, Caleb Wallace, 30enne texano, è morto di Covid dopo tre settimane di ricovero in terapia intensiva.

A darne notizia è stata la moglie dell’uomo che lascia 3 figli e un quarto in arrivo. Contrario all’utilizzo della mascherina, Wallace considerava le misure anti-Covid come un’invasione della libertà personale da parte del governo.

L’uomo, che agli inizi di luglio aveva organizzato un “Rally della libertà” per tutte le persone “stanche che il Governo abbia il controllo delle nostre vite”, aveva fondato il “San Angelo freedom defenders”, un movimento che si poneva l’obiettivo di porre fine alla “tirannia Covid-19”.

Quando Caleb ha contratto il virus sentendosi male per la prima volta, ha preso, secondo quanto raccontato dalla moglie al San Angelo Standard-Times, un mix di vitamina C, zinco, aspirina e ivermectina, un antiparassitario per animali molto in voga tra i no vax, ma totalmente inefficace contro il Covid.

“Caleb è morto pacificamente. Vivrà per sempre nei nostri cuori e nelle nostre menti” ha dichiarato la moglie, sottolineando che l’uomo non era no vax e che lei stessa si vaccinerà contro il Covid dopo la nascita del bambino.