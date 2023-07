Le fiamme avvolgono anche Corfù, evacuati 17 villaggi. Da Rodi fuggite 19mila persone

Un vasto incendio a Corfù ha costretto le autorità greche a evacuare 17 villaggi, per un totale di 2.500 persone. I pompieri sull’isola del Mar Ionio hanno lavorato per tutta la notte per impedire che le fiamme raggiungessero le abitazioni. Per motivi di sicurezza, secondo quanto riporta il sito di Kathimerini, residenti e turisti sono stati allontanati dalle aree vicine al fronte dell’incendio e trasferiti allo stadio Agios Markos e al Teatro Municipale di Corfù. Dalla sola spiaggia di Nissaki, sulla costa nord-orientale dell’isola, la guardia costiera ha portato in salvo 59 persone, facendo anche ricorso a imbarcazioni private.

Quello di ieri in Grecia è stato il giorno più caldo dell’estate per la Grecia, con temperature sopra i 40 gradi in molte parti del paese. In totale, secondo Afp, sono finora 30mila le persone evacuate a causa degli incendi scoppiati negli ultimi giorni. Solo nell’isola di Rodi 19mila persone sono state costrette alla fuga dai roghi, iniziati martedì scorso.

“In considerazione delle condizioni straordinarie che prevalgono nel paese a causa degli incendi”, ha detto la presidenza greca, sono state annullate le celebrazioni per la festa per il ripristino della democrazia, che ricorre oggi.

Secondo le previsioni, quella che sta attraversando il paese potrebbe diventare l’ondata di calore più lunga registrata finora. “Secondo i dati, probabilmente ci saranno 16-17 giorni di caldo, una cosa mai avvenuta prima nel nostro paese”, ha detto all’emittente ERT Kostas Lagouvardos, direttore per la ricerca presso l’Osservatorio nazionale greco.