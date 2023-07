Incendi fuori controllo a Rodi, evacuate 30mila persone: “Sembra l’apocalisse”

Fanno paura le fiamme a Rodi, in Grecia, dove ormai da giorni i vigili del fuoco combattono contro gli incendi, alimentati da temperature roventi e forti venti. La situazione è fuori controllo: sabato le autorità hanno evacuato 30.000 persone tra abitanti e turisti. 2.000 hanno dovuto essere trasportate al largo delle spiagge via nave. Una vasta area di foresta è andata bruciata e sono state distrutte abitazioni private e lussuosi alberghi.

La gente cammina di corsa per le strade, bagagli in mano e bambini in spalla, alla ricerca di un posto sicuro. Ma non tutti ce l’hanno fatta. Una turista britannica ha detto alla Bbc che avrebbe dovuto essere evacuata dall’hotel con sua sorella e sua figlia, ma che invece è rimasta bloccata su una spiaggia con centinaia di altre persone, in balia della paura e del caldo intenso.

Necessario anche l’intervento delle navi della Marina greca che hanno raggiunto le zone colpite, tra le più frequentate dai turisti. La situazione è drammatica, scrive il giornaleTo Vima: i residenti cercano di aiutare a spegnere le fiamme con gli estintori. A complicare le cose le temperature roventi di questi giorni, con punte di 45 gradi. La notte scorsa sono state evacuate le zone di Massari, Malonas e Haraki: i cittadini sono stati invitati da un messaggio del 112 a spostarsi verso il capoluogo. I turisti e alcuni locali sono stati portati in palestre, scuole e centri congressi alberghieri, dove hanno passato la notte. Tre traghetti passeggeri sono stati ormeggiati al porto di Rodi per accogliere i soccorsi.

I forti venti e un fronte di fuoco di sei miglia che corre dal centro dell’isola alle sue spiagge orientali stanno creando condizioni estreme, ha riferito il portavoce dei vigili del fuoco Vassilis Varthakogiannis: “Questo non è un incendio che finirà domani o dopodomani”. Ci vorranno dunque diversi giorni per tornare alla normalità.

Rodi, le surreali immagini che arrivano dalla Grecia: code di turisti in fuga dalle strutture alberghiere divorate dalle fiamme che da cinque giorni attanagliano l’isola. @ultimoranet pic.twitter.com/g828ia7xNg — Ultimora.net – BREAKING NEWS (@ultimoranet) July 22, 2023