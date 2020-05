Lancio SpaceX diretta live video: oggi alle 21,22 la partenza del razzo

Lancio SpaceX diretta live video: la partenza del razzo verso lo spazio

LANCIO SPACEX DIRETTA LIVE VIDEO – Questa sera, sabato 30 maggio 2020, alle ore 21,22 (italiane) lo SpaceX Dragon ci riprova. Dopo il lancio rinviato mercoledì 27 maggio per le avverse condizioni meteo, la navicella spaziale di Elon Musk è pronta a partire alla volta dello spazio con a bordo 2 astronauti: Bob Behnken e Doug Hurley. Alle ore 3,22 locali il razzo Falcon 9 “sparerà” la navicella verso lo spazio e noi di TPI seguiremo in diretta LIVE l’evento.

DIRETTA LIVE

Notizia in aggiornamento

Ore 14,30 – SpaceX va avanti con le operazioni per il lancio previsto oggi della Crew Dragon con a bordo due astronauti diretti alla Stazione spaziale internazionale (Iss), anche se resta una probabilità del 50% di un nuovo annullamento a causa del maltempo. “Oggi andiamo avanti con il lancio. Le sfide meteorologiche rimangono con una probabilità del 50% di cancellazione”, ha twittato l’amministratore della Nasa, Jim Bridenstine. Il decollo è programmato per le 15.22 (ora locale, le 21.22 in Italia) dal Kennedy Space Center in Florida.

Ore 12,00 – Il lancio della Crew Dragon è nuovamente a rischio rinvio a causa del maltempo. Maggiori informazioni verranno comunicate nel pomeriggio dalla Nasa.

Chi sono gli astronauti della SpaceX

Il primo tentativo di lancio

Qui di seguito il video completo (la diretta streaming) del primo tentativo di lancio dello SpaceX rinviato mercoledì 27 maggio a causa delle condizioni meteo a pochi minuti dalla partenza. Rivivi tutta la preparazione dei due astronauti fino alla delusione finale:

Dove vedere il lancio in tv e streaming

Il nuovo lancio della navicella di Elon Musk SpaceX è previsto per oggi, 30 maggio 2020, alle ore 3,22 locali, le 21,22 italiane. L’ultima volta che un equipaggio umano è partito dal suolo americano alla volta dello spazio era il 2011, quando lo shuttle Atlantis è giunto sulla stazione spaziale internazionale. Ma dove è possibile vedere il lancio dello SpaceX in diretta tv? L’evento, che può senz’altro definirsi storico, sarà trasmesso in diretta tv su Focus, la rete tematica di Mediaset visibile sul canale 35 del digitale terrestre e sul 414 di Sky. La diretta del lancio del razzo SpaceX sarà visibile – ovviamente – anche in live streaming tramite il sito del canale tv Focus, la pagina web di SpaceX oppure i canali ufficiali YouTube di SpaceX e Nasa. Infine su Twitter sarà possibile seguire la diretta, grazie all’hashtag #LaunchAmerica.

Se anche oggi, sabato 30 maggio 2020, qualcosa dovesse andare storto la Nasa procederà con il lancio dello SpaceX domani, domenica 31 maggio alle ore 21 (italiane).

