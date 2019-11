Australia, è morto il koala salvato dagli incendi: il video del suo salvataggio aveva commosso il mondo

È morto Ellenborough Lewis, il koala salvato dagli incendi che stanno devastando l’Australia. Il piccolo marsupiale era diventato celebre sui social grazie al video della donna che lo aveva soccorso tra gli alberi in fiamme.

La coraggiosa soccorritrice aveva visto l’animale tra i roghi mentre percorreva una strada nei pressi di Long Flat, nel Nuovo Galles del Sud. Nel video si vede nitidamente il marsupiale sofferente, con ustioni su tutto il corpo. L’audio è ancora più straziante del filmato: il koala piangeva disperatamente mentre la donna gli somministrava l’acqua.

Oggi, 26 novembre, dopo circa una settimana l’animale è morto. Le gravi ustioni gli sono state fatali. Il koala, una volta portato in salvo, era stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Port Macquarie nel Nuovo Galles del Sud. La stessa struttura ha soccorso più di 30 animali negli ultimi giorni per via degli incendi.

I veterinari dell’ospedale hanno preso la decisione di addormentarlo dopo avere ispezionato le sue ferite.

“È diventato chiaro che le ustioni del marsupiale non miglioreranno”, hanno comunicato in un post di Facebook i medici.

“Lo abbiamo posto in anestesia generale per valutare le sue ustioni e cambiargli le bende… Le ferite sono peggiorate e purtroppo abbiamo capito che non sarebbero migliorate”, hanno spiegato i sanitari.

Gli incendi hanno devastato una parte ingente delle foreste australiane, quasi 10mila chilometri quadrati di vegetazione. Proprio tra quegli alberi vivono i koala, specie protetta. Secondo il Wwf sarebbero circa 350 gli esemplari del piccolo marsupiale morti a causa delle fiamme.

Le incredibili immagini di una donna che salva un koala dalle fiamme | VIDEO

Potrebbero interessarti Terremoto in Albania, la testimonianza da Tirana: “Siamo in strada, la gente ha paura: mai vista una cosa del genere” Terremoto in Albania, testimone a TPI: “Sbalzata contro la parete” Terremoto Albania: bambino estratto vivo dalle macerie

Le immagini straordinarie del koala salvato dagli incendi che beve dal bicchiere | VIDEO

L’appello di Leonardo DiCaprio per salvare i koala in Australia