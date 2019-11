Il video della donna che salva un koala dalle fiamme in Australia

Ha fatto il giro del mondo in poche ore il video della donna che corre tra gli alberi in fiamme e salva un koala dagli incendi che stanno devastando le foreste dell’Australia. Nelle immagini si vede la donna che cerca di raggiungere il piccolo marsupiale in difficoltà, la pelliccia bruciata e la paura negli occhi.

La donna aveva visto l’animale tra le fiamme mentre percorreva una strada nei pressi di Long Flat, nel Nuovo Galles del Sud, in Australia e non ha esitato un momento: ha preso a correre tra gli alberi e ha raggiunto il marsupiale.

Toni Doherty – questo è il nome della donna – si è tolta la camicetta e l’ha usata per avvolgere l’animale. L’ha portato in braccio al sicuro, l’ha poggiato a terra e gli ha dato dell’acqua. Nel video si vede nitidamente l’animale sofferente, con bruciature su tutto il corpo. L’audio è quasi più straziante delle immagini: l’animale piange disperatamente mentre la donna gli somministra l’acqua.

L’esemplare di koala salvato è stato condotto all’ospedale per koala di Port Macquarie. I veterinari hanno detto che le condizioni dell’animale, 14 anni, non sono buone: ha le zampe bruciate e ustioni su gran parte del corpo.

La donna che l’ha salvato ha riferito ai media che l’ha fatto istintivamente. “Ho visto un animale indifeso tra le fiamme. Sapevo che se non l’avessimo tirato giù dagli alberi, sarebbe stato inghiottito dalle fiamme. Così ho pensato di prenderlo”, ha detto la donna, che ha spiegato poi di aver preso l’acqua che aveva in auto per dissetarlo e rinfrescarlo.

Nelle ultime settimane, gli incendi hanno devastato una parte ingente delle foreste del paese, quasi 10mila chilometri quadrati di vegetazione. Proprio tra quegli alberi vivono i koala, specie protetta. Secondo il Wwf Australia sarebbero circa 350 gli esemplari del piccolo marsupiale morti a causa delle fiamme.

