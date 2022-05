Kim Jong Un: “Solidarietà a Putin e alla Russia”

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha espresso a Vladimir Putin la “ferma solidarietà” del suo paese nella guerra condotta in Ucraina contro il “ricatto delle forze ostili”. In un messaggio di auguri inviato nell’anniversario della vittoria dell’Unione Sovietica contro la Germania nazista, Kim Jong-un ha celebrato il successo nella “grande guerra di giustizia per distruggere il fascismo”, ribadendo il sostegno “alla causa per sradicare la minaccia politica e militare e il ricatto delle forze ostili”, in riferimento alla guerra in Ucraina.

Il leader supremo della Corea del Nord, stretto alleato della Cina, si è detto “convinto che le relazioni strategiche e tradizionali di amicizia tra i due paesi si svilupperanno in modo stabile”. Kim, che ha appoggiato pubblicamente la decisione di Mosca di invadere l’Ucraina, a febbraio aveva indicato come causa del conflitto la “politica egemonica” degli Stati Uniti e dell’Occidente.