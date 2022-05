GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 10 MAGGIO 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – 76esimo giorno di guerra in Ucraina. Ieri, 9 maggio, a Mosca è andata in scena la parata della Vittoria per celebrare la vittoria della Russia sui nazisti nella Seconda guerra mondiale. Nel suo discorso, Putin ha dichiarato che l’operazione in Ucraina è stata necessaria e assolutamente giusta, affermando che Mosca ha risposto a “un’evidente minaccia per il nostro paese e per i nostri confini”. Poi ha aggiunto: “L’orrore di una guerra globale non si deve ripetere”. Intanto Zelensky ha tuonato: “Abbiamo vinto allora, vinceremo ora”. Infine, Macron: “Pace non si costruisce con l’umiliazione di Mosca”. Oggi, intanto, è in programma l’incontro tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il premier italiano Mario Draghi. Di seguito tutte le notizie di oggi, 10 maggio 2022, in diretta.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 10 MAGGIO 2022

Ore 9,00 – Kiev: “Mosca ha perso 26mila soldati e 1170 dall’inizio della guerra” – Dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina la Russia ha già perso 26.000 soldati, 1.170 carri armati 2.808 veicoli corazzati da combattimento e 519 sistemi di artiglieria: lo riporta lo Stato maggiore delle forze armate ucraine su Facebook.

Ore 8,00 – Finlandia: “Richiesta ingresso nella Nato molto probabile” – È “molto probabile” che la Finlandia chieda l’ingresso nella Nato: lo ha dichiarato il ministro finlandese agli Affari Europei, Tytti Tuppurainen in un’intervista alla Cnn. Tuppurainen precisa che una decisione in merito non è stata ancora presa, ma spiega come il probabile ingresso nella Nato è una “risposta naturale” all’invasione della Russia in Ucraina.

Ore 7,00 – Sette missili su Odessa: un morto e cinque feriti – È di almeno un morto e cinque feriti il bilancio di una serie di attacchi avvenuti nella notte sulla città di Odessa. Secondo le autorità ucraine, i russi hanno lanciato almeno 7 missili che hanno provocato diverse esplosioni e incendi in varie zone della città.

Leggi anche: 1. ESCLUSIVO TPI – Viaggio nell’inferno di Bucha: ecco cosa abbiamo visto / 2. No, quei morti non sono figuranti: il fact-checking sui fatti di Bucha / 3. Come si è arrivati alla guerra Russia-Ucraina e cosa vuole Putin