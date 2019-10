Kim Jong-un a cavallo: le foto del dittatore della Corea del Nord fanno il giro del mondo

Kim Jong-un a cavallo: il dittatore della Corea del Nord è stato immortalato mentre è intento a cavalcare immerso nel paesaggio pazzesco del monte Paektu, il più alto del paese.

Il monte in questione è considerato sacro e la dinastia di Kim tiene particolarmente al Paektu. Forse proprio in virtù dell’importanza rivestita da quella montagna, il dittatore nordcoreano ha deciso di ambientare qui una serie di scatti in cui appare quasi come un “eroe” a cavallo.

Ad accompagnare le foto diffuse dall’agenzia di notizie di Stato KCNA un annuncio decisamente particolare. Secondo l’agenzia stampa nordcoreana Kim Jong un starebbe pensando a “una grande operazione che meraviglierà il mondo”.

“La sua marcia a cavallo sul monte Paektu è un grande evento di grande importanza nella storia della rivoluzione coreana”, ha comunicato ancora l’agenzia KCNA, secondo cui Kim Jong-un avrebbe “chiaramente la via per far avanzare la potente nazione socialista”.

Al momento non è chiaro esattamente cosa ci sia dietro quegli scatti a cavallo, ma pare proprio che ci sia qualcosa di importante che il dittatore nordcoreano sta per comunicare al mondo. E il fatto che sia andato proprio sul monte Paektu prima di annunciarlo lo conferma: l’ultima volta che Kin Jong-un si è recato sulla montagna più alta del paese è stato due anni fa, nel 2017, e qualche tempo dopo il dittatore ha annunciato di voler riaprire il dialogo, dopo decenni di chiusura, al Corea del Sud.

