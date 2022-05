Alcune immagini riprese dagli inviati dell’Associated Press nei sobborghi di Kharkiv, in Ucraina, mostrano i corpi di quattro soldati russi disposti a forma di “Z”, la lettera che campeggia sui veicoli dei blindati di Mosca diventata simbolo dell’invasione russa. I cadaveri sono stati ritrovati dopo la riconquista, da parte delle forze ucraine, di uno dei villaggi che sorgono intorno alla città. A indicare che si tratta di militari russi le fasce bianche da braccio comunemente associate all’esercito di Putin. Accanto ai corpi esanimi anche alcuni kit medici di provenienza di Mosca. Anche i soldati, come i civili e le altre vittime ritrovate nelle città da cui l’esercito russo si è ritirato, possono essere considerati vittime di un crimine di guerra, per il mancato di rispetto alla dignità dei morti. Dopo la visita dei giornalisti dell’Ap i corpi dei soldati sono stati rimossi e portati in un obitorio.