GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 4 MAGGIO 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – In Ucraina la guerra è arrivata al 70esimo giorno: in diverse città del paese risuonano gli allarmi antiaereo dopo le esplosioni avvertite a Leopoli, Dnipro e Vinnytsia. A Mariupol le forze russe hanno lanciato un attacco all’acciaieria Azovstal, dove sono asserragliati gli uomini del reggimento ultranazionalista Azov. Intanto la Croce rossa conferma l’arrivo a Zaprizhzhia degli evacuati dall’acciaieria, dove si trovano ancora “molti” civili che versano ”in una situazione terribile”. Ieri, in una telefonata durata due ore, il presidente francese Emmanuel Macron ha lanciato a Vladimir Putin un appello “affinché consenta il proseguimento delle evacuazioni dalla Azovstal cominciate nei giorni scorsi”. “La nostra priorità è raggiungere quanto prima un cessate il fuoco”, ha detto Mario Draghi di fronte al parlamento europeo. “L’Italia è pronta a impegnarsi in prima linea per raggiungere una soluzione diplomatica”. Di seguito tutte le notizie di oggi, 4 maggio 2022, in diretta.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 3 MAGGIO 2022

Ore 07.15 – Borrell: faremo tutto per evitare che la guerra si allarghi – La Ue farà tutto il possibile per evitare che la guerra in Ucraina si allarghi: lo ha affermato il capo della diplomazia europea, Josep Borrell, in una intervista all’Afp nella capitale panamense, insistendo sulla necessità di maggiori sanzioni contro la Russia. “Stiamo aiutando l’Ucraina ma senza entrare in belligeranza – ha aggiunto – Ciò vorrebbe dire estendere la guerra e non è quel che vogliamo. E allo stesso tempo rafforziamo le nostre sanzioni”.

Ore 07.00 – Zelensky: “Obiettivo è integrità territoriale, inclusa la Crimea” – Il presidente ucraino, intervenendo virtualmente a un incontro del Wall Street Journal: “Ci auguriamo che la Crimea sarà parte dell’Ucraina”. Poi in un videomessaggio assicura: “Riusciremo a salvare tutti nell’acciaieria Azovstal”. Evacuati 156 civili.

Ore 06.30 – Intelligence Gran Bretagna, “sforzo russo verso nord-est Donbass” – La Russia ha dispiegato 22 battaglioni tattici presso Izium nel tentativo di avanzare lungo l’asse nord del Donbass, informa l’intelligence britannica, secondo cui le truppe russe con molta probabilita’ stanno modificando i propri sforzi per conquistare i centri di Kramatorsk e Severodonetsk, la cui presa consoliderebbe il controllo militare del nord-est del Donbass e offrirebbe un caposaldo per ricacciare le forze ucraine dalla regione.

Ore 06.00 – Bielorussia lancia esercitazioni militari lampo –“Le forze armate della Bielorussia hanno lanciato esercitazioni militari lampo di forze di risposta”, comunica stamani l’ufficio stampa del ministero della Difesa bielorusso citato dall’agenzia Tass.

