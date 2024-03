Le indiscrezioni sulle cure di Kate Middleton: “Tre settimane di chemio e trattamenti a casa”

Le indiscrezioni sulle cure di Kate Middleton: “Tre settimane di chemio”

Dopo aver rivelato di avere un cancro e di aver iniziato la chemioterapia, non si placano le indiscrezioni sullo stato di salute di Kate Middleton.

“Sto bene e divento più forte ogni giorno concentrandomi sulle cose che mi aiuteranno a guarire; nella mia mente, nel mio corpo e nel mio spirito” aveva dichiarato la principessa del Galles nel filmato in cui aveva rivelato il suo stato di salute.

Secondo quanto trapelato, l’oncologo che ha in cura Kate avrebbe stabilito “sei moduli di tre settimane di cure, scanditi da esami del sangue”.

La principessa non si recherebbe in ospedale per sottoporsi ai trattamenti ma un’infermiera si recherebbe ogni giorno all’Adelaide Cottage.

Ovviamente non è dato sapere quali degli effetti collaterali che queste cura danno, dalla perdita di capelli e peso al rischio di infezioni, possano riguardare Kate dal momento che oltretutto “variano da paziente a paziente”, così come si legge sulla stampa.

Intanto, la regina Camilla ha parlato per la prima volta della cognata affermado: “Come sta Catherine? È emozionata per tutti i gentili auguri e le espressioni di sostegno”.