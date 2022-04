L’ultima follia di Junior Benitez: si opera per ottenere la lingua biforcuta e assomigliare a un rettile

Oscar Junior Benitez, ex giocatore dell’Atletico Tucuman e del Boca Juniors, si è sottoposto a un intervento chirurgico per ottenere la lingua biforcuta e assomigliare a un rettile. La pericolosità dell’operazione, vietata in alcuni Paesi come gli Stati Uniti e l’Australia proprio per le conseguenze molto gravi che può avere sull’integrità fisica delle persone (infezioni, emorragie, danni ai nervi, problemi di respirazioni) non ha bloccato l’ex esterno del Lanus, il quale dopo l’intervento ha sfoggiato il risultato sui social. Un temperamento non proprio pacato quello di Benitez, 29 anni, che l’anno scorso è stato arrestato per violenza di genere, ricoverato in uno stato alterato e accusato di lesioni, violazione della casa, minacce e resistenza all’autorità.