Morto Joseph Ratzinger, le cause della morte del Papa emerito Benedetto XVI

Il Papa emerito Benedetto XVI è morto questa mattina, 31 dicembre 2022. Dal 2013 Joseph Ratzinger aveva rinunciato al pontificato. Il Papa emerito si è spento alle 9.34 di oggi. Ma quali sono state le cause della morte di Ratzinger? Il Papa teologo era molto anziano, aveva 95 anni, ed era malato da tempo. Era nato il 16 aprile 1927 a Marktl in Germania.

“Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano”. Lo ha dichiarato il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. “Non appena possibile seguiranno ulteriori informazioni”, ha spiegato.

Le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni così come confermato anche da Papa Francesco che il 28 dicembre, al termine dell’udienza generale nell’aula Paolo VI, aveva dichiarato: “Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il papa emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. Ricordarlo, è molto ammalato, chiedendo al Signore che lo consoli e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla chiesa fino alla fine”. Lunedì 2 gennaio 2023, il corpo del Papa Emerito Benedetto XVI sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli.

Dopo la storica rinuncia al Pontificato, Benedetto XVI si era ritirato in Vaticano. Due anni fa il quotidiano tedesco Passauer Neue Presse scrisse che Benedetto XVI si trovava in gravi condizioni di salute per una infezione al viso. Secondo altre indiscrezioni, Ratzinger da qualche mese non parlava più. Tempo prima, il fratello del Pontefice aveva parlato di una specie di paralisi che lo obbliga “a ricorrere alla sedia a rotelle. La più grande inquietudine è che la paralisi possa finire per arrivare al suo cuore e allora potrebbe essere finita in fretta”. E aveva aggiunto: “Prego ogni giorno per chiedere a Dio la grazia di una buona morte, in un buon momento, per me e mio fratello. Entrambi abbiamo questo grande desiderio”. Le sue condizioni si sono aggravate prima di Natale, a causa dell’avanzare dell’età, fino alla morte oggi a 95 anni.