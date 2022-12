Papa Francesco: “Pregate per Benedetto XVI, è molto malato”

“Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il papa emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. Ricordarlo, è molto ammalato, chiedendo al Signore che lo consoli e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla chiesa fino alla fine”. Queste le parole di Papa Francesco oggi, 28 dicembre 2022, a conclusione dell’udienza generale in aula Paolo VI. Parole che hanno generato apprensione per il Papa emerito, Joseph Ratzinger (95 anni) che nel 2013 ha rinunciato al papato. Subito dopo il Conclave elesse Jorge Mario Bergoglio.

Da quasi dieci anni il Papa emerito abita dentro il Vaticano, nel monastero Mater Ecclesiae, insieme al segretario particolare, monsignor Georg Gaenswein, e alle “Memores Domini”, consacrate laiche che lo assistono nella vita quotidiana.

“Il Signore mi chiama a “salire sul monte”, a dedicarmi ancora di più alla preghiera e alla meditazione”, disse pochi giorni dopo avere annunciato la storica rinuncia. “Ma questo non significa abbandonare la Chiesa, anzi, se Dio mi chiede questo è proprio perché io possa continuare a servirla con la stessa dedizione e lo stesso amore con cui ho cercato di farlo fino ad ora, ma in un modo più adatto alla mia età e alle mie forze”.

In questi anni Ratzinger ha continuato a ricevere visite. Tra gli ultimi appuntamenti, l’udienza, il primo dicembre, alle due personalità insignite, come ogni anno, del Premio Ratzinger, che è stato consegnato loro da Francesco: nelle foto pubblicate sul sito della fondazione vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto XVI si vede il papa emerito, seduto in poltrona, in compagnia dei due vincitori, il biblista francese padre Michel Fédou, e il giurista ebreo prof. Joseph Halevi Horowitz Weiler, accompagnati dal presidente della fondazione, l’ex portavoce vaticano padre Federico Lombardi, oltre che dallo stesso Gaenswein.