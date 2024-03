Lo steet artits napoletano Jorit incontra Putin e lo elogia: “Voglio mostrare all’Italia che sei un essere umano”

L’artista napoletano Jorit è finito nella bufera per aver elogiato pubblicamente, e a tu per tu, il presidente russo Vladimir Putin.

Lo street artist – noto per i suoi murales sempre carichi di significato politico – ha partecipato nei giorni scorsi al Festival della Gioventù di Sochi, nella Russia meridionale.

Durante un evento con il presidente Putin, Jorit, seduto tra il pubblico, ha preso la parola e davanti a tutti ha espresso il proprio sostegno al leader del Cremlino: “Voglio mostrare all’Italia – ha detto – che sei un essere umano come tutti e che la propaganda che viene fatta non è vera. Siamo tutti umani”.

Putin ha ringraziato l’artista e ha sottolineato che “la Russia e l’Italia sono unite da molti fattori, tra cui la lotta per l’indipendenza e il desiderio di libertà che gli italiani hanno sempre nel cuore”. Jorit ha poi raggiunto il presidente sul palco per una foto insieme.

L’intervento dello street artist 34enne sta generando forti polemiche in Italia, dove molti sui social lo accusano di essere un alfiere della propaganda russa.

Già la scorsa estate Jorit aveva fatto discutere per un murale realizzato a Mariupol, città ucraina situata nell’oblast di Donetsk sotto il controllo dei russi.

Qui, aveva dichiarato l’autore, “non c’è nessuno da liberare”: la gente del posto “lotta da otto anni per liberarsi da un regime, quello di Kiev, che di democratico oramai non aveva più niente”.

Nel 2019 l’artista ha disegnato un murale a Odincovo, non lontano da Mosca, per celebrare il cosmonauta sovietico Jurij Gagarin, che nel 1961 fu il primo uomo a viaggiare nello spazio.

L’anno precedente lo street artist aveva trascorso 24 ore in carcere in Israele per aver dipinto un murale raffigurante la giovane attivista palestinese Ahed Tamimi sulla barriera di separazione israeliana nei pressi di Betlemme.

In questi giorni a Sochi Jorit ha firmato un nuovo murale che raffigura l’attrice Ornella Muti, presente con la figlia Naike Rivelli all’inaugurazione: “Quando ho pensato a un modo per avvicinare l’Italia e la Russia, ho pensato a Ornella Muti” ha spiegato l’artista.

