Siria, jihadisti di Erdogan mostrano il cadavere di una combattente curda: “Ecco le vostre put****” | VIDEO

Un video condiviso su Twitter dal ‏‏Documentation Violations Center in Northern Syria mostra le raccapriccianti immagini di alcuni combattenti Jihadisti appoggiati da Erdogan che maltrattano e insultano i cadaveri dei soldati curdi uccisi nel nord della Siria.

Nel video, i miliziani dell’Esercito Nazionale Siriano (NSA), l’esercito siriano cooptato dalla Turchia per combattere i curdi nel nord est della Siria, si identificano come i “Mujahideen di Faylaq al-Majd”, “Gli Jihadisti delle brigate di al-Majid” (una milizia dell’NSA) che urlano “Allah u Akbar” (Dio è grande) davanti ai cadaveri di combattenti curdi dell’Ygp (Unità di Protezione Popolare).

Nel video si alternano una sequela di parole volgari, esclamate mentre alcuni jihadisti indicano i morti e urlano che sono “senza Dio”.

Un’altra scena del filmato mostra il corpo di una combattente curda delle Unità di protezione femminile (Ypj), che faceva parte delle Forze Democratiche Siriane, accanto ai soldati dell’NSA che dicono ridendo: “Questa è una delle vostre pu*****” che ci avete inviato. Questa è una delle pu***** sotto i nostri piedi ”.

Un’altra immagine ritrae il corpo di una combattente curda fatta prigioniera. Il soldato, dopo aver ringraziato Allah, esclama: “Abbiamo preso una prigioniera del Pkk, è nelle nostre mani”. Nel frattempo un jihadista si vanta: “Ho fatto io questa scrofa prigioniera”.

#Turkish backed #Syrian fighters condust an act of terror and mutilate a #Kurdish female fighter that was killed in battles against Turkish aggression

One murderer says:”this is one of your bitches and she is under our feet and then shout Allahu Akbar”#ISIS is coming pic.twitter.com/oEFRNNjpNb

— VdC-NsY \ شمال سوريا (@vdcnsy) 22 ottobre 2019