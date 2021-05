Stallo in Israele, Netanyahu non forma il governo: scaduto il mandato

Il premier Benyamin Netanyahu non ha assolto al mandato affidatogli del presidente Reuven Rivlin di formare il nuovo governo. È scaduto infatti alla mezzanotte di ieri il termine di 28 giorni previsti per comporre un nuovo esecutivo dopo il voto dello scorso 23 marzo, il quarto in meno di due anni. Nell’arco di tempo che gli è stato consesso dal capo di Stato Netanyahu non è riuscito a mettere insieme la maggioranza necessaria a governare alla Knesset, e cioè quella di 61 seggi su 120. Ora spetterà a Rivlin affidare un nuovo mandato a un’altra figura: questa potrebbe essere il capo dell’opposizione Yair Lapid ma anche di Naftali Bennett leader di Yamina (Destra). Oppure potrebbe riportare la palla alla Knesset. Secondo gli analisti è improbabile che il presidente dello Stato d’Israele conceda a Netanyahu un’estensione.

