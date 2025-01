Diretta live della guerra di Israele contro Hamas a Gaza oggi, venerdì 3 gennaio

Di seguito le ultime notizie di oggi, venerdì 3 gennaio 2025, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, contro Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente e in Siria, dopo la caduta del regime di Bashar al-Assad.

DIRETTA

Ore 9,30 – Libano: nuovi raid di Israele nella notte – Le forze armate di Israele (Idf) hanno lanciato durante la notte una serie di nuovi attacchi nel sud del Libano. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale libanese Nna, secondo cui i raid hanno preso di mira le località di Bani Haiyyan e Kfar Kila, mentre ieri le truppe dell’Idf hanno “rastrellato” la zona di Bint Jbeil, muovendosi dalle loro postazioni alla periferia della città di Maroun al-Ras. Intanto in mattinata, secondo l’agenzia di stampa ufficiale libanese, un drone israeliano ha sorvolato “a bassa quota” la capitale Beirut e la sua periferia meridionale.

Ore 9,00 – Siria: i ministri degli Esteri di Francia e Germania a Damasco per incontrare il leader di Hayat Tahrir al-Shaam – I ministri degli Esteri di Francia, Jean-Noel Barrot, e Germania, Annalena Baerbock, incontreranno oggi a Damasco il leader de facto della nuova amministrazione della Siria, Ahmad al-Sharah, capo del gruppo jihadista Hayat Tahrir al-Shaam, “su mandato dell’Unione europea”. “Insieme, Francia e Germania sono al fianco del popolo siriano, in tutta la sua diversità”, ha scritto oggi sui social il ministro degli Esteri francese Barrot, secondo cui Parigi e Berlino vogliono “promuovere una transizione pacifica ed esigente al servizio dei siriani e della stabilità regionale”. “Il mio viaggio di oggi, con la mia controparte francese a nome dell’Ue, è un chiaro segnale ai siriani: un nuovo inizio politico tra Europa e Siria, tra Germania e Siria è possibile”, ha aggiunto sempre sui social Baerbock. “È con questa mano tesa, ma anche con le chiare aspettative dei nuovi leader, che oggi andiamo a Damasco”.

Ore 8,30 – Gaza, al-Jazeera: “25 morti nei raid condotti nella notte da Israele” – Almeno 25 persone sono rimaste uccise nella Striscia di Gaza a causa degli attacchi aerei condotti nella notte dalle forze armate di Israele (Idf). Lo riferisce l’emittente qatariota al-Jazeera, che cita le dichiarazioni dei propri corrispondenti sul campo e fonti sanitarie del territorio costiero palestinese, secondo cui i raid dell’Idf hanno centrato diversi obiettivi nel nord e nel centro della Striscia. Le famiglie delle vittime uccise negli attacchi condotti nella notte da Israele, riferisce l’emittente, si trovano fuori dall’obitorio dell’ospedale dei Martiri di Al-Aqsa a Deir el-Balah, nel centro della Striscia, e aspettano la sepoltura dei loro cari, mentre l’Aeronautica militare dell’Idf continua a bombardare nelle vicinanze dell’ospedale indonesiano a Beit Lahia, nel nord di Gaza. A partire dall’alba del 2 gennaio, secondo al-Jazeera, almeno 77 persone sono rimaste uccise nei raid condotti da Israele sulla Striscia. Le Idf non hanno ancora confermato i raid.

Ore 8,00 – Gaza: delegazione di Israele parte per il Qatar. Media: “Colloqui vanno avanti ma a rilento” – Una delegazione diplomatica di Israele si recherà oggi in Qatar per partecipare ai colloqui in corso per una tregua con Hamas nella Striscia di Gaza che garantisca anche la liberazione degli ostaggi ancora trattenuti nel territorio costiero palestinese. Lo riferisce l’emittente israeliana Channel 12, secondo cui, dopo l’approvazione ricevuta ieri sera dal premier Benjamin Netanyahu, una squadra di negoziatori “operativi” ha lasciato Israele per partecipare ai colloqui in corso a Doha, dove oggi è attesa anche una delegazione di Hamas. Tuttavia, malgrado l’ottimismo fatto trapelare ieri ai media qatarioti da alcuni esponenti del gruppo terroristico palestinese, la strada verso un accordo di tregua sembra di nuovo in salita. Secondo il quotidiano israeliano The Jerusalem Post, che cita in proposito un anonimo funzionario dello Stato ebraico, i colloqui stanno procedendo ma “ lentamente”. Hamas, ha rivelato la fonte, non ha ancora consegnato la lista degli ostaggi israeliani da liberare in cambio di un potenziale accordo di cessate il fuoco a Gaza. Secondo il quotidiano israeliano infatti, il gruppo ha fatto sapere di non essere in grado di raggiungere tutti gli ostaggi in tempi brevi e che ci vorranno diversi giorni dopo l’inizio del cessate il fuoco per fornire a Israele la lista delle persone ancora in vita da liberare. Tuttavia, secondo la fonte citata dal The Jerusalem Post, il governo di Israele ritiene che si tratti di “un’affermazione falsa”. Se volesse, ha aggiunto il funzionario israeliano, Hamas potrebbe fornire l’elenco.

Ore 7,00 – Israele: abbattuti un drone e un missile balistico lanciati dallo Yemen – La contraerea delle forze armate di Israele (Idf) ha abbattuto questa mattina un drone lanciato dallo Yemen contro il centro dello Stato ebraico, alcune ore dopo che un missile lanciato dagli Houthi aveva colpito il Paese, senza provocare vittime né feriti. Lo riferiscono in una nota le Idf, secondo cui il drone è stato intercettato dall’Aeronautica militare prima che entrasse nello spazio aereo israeliano. L’attacco ha seguito di poche ore il lancio, avvenuto nella notte, di un missile balistico sparato dagli Houthi dallo Yemen contro il centro di Israele, che aveva fatto scattare le sirene di allerta anche a Gerusalemme. Secondo le Idf, il razzo è stato intercettato dopo essere entrato nello spazio aereo israeliano, tanto che alcuni frammenti sono precipitati nella zona di Modiin, una località nel centro dello Stato ebraico. Il servizio di emergenza israeliano Magen David Adom ha fatto sapere di non aver ricevuto segnalazioni di feriti collegati direttamente all’attacco missilistico.