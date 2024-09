Diretta live della guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah oggi, domenica 29 settembre

Continuano gli attacchi di Israele in Libano, dopo che Hezbollah ha confermato la morte del suo leader Hassan Nasrallah in un massiccio raid israeliano a Beirut. L’uccisione del leader sciita ha scatenato una forte reazione in tutto il mondo e minaccia di spingere il Medio Oriente ancora più verso l’escalation. L’Iran ha promesso di vendicare la morte di Nasrallah, che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha definito in una nota una “misura di giustizia per le sue numerose vittime”, senza però citare le centinaia di vittime libanese dei bombardamenti dell’ultima settimana. In Libano sono stati proclamati tre giorni di lutto nazionale a partire da lunedì. Di seguito le ultime notizie di oggi, domenica 29 settembre 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, contro Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente.

DIRETTA

Ore 11.40 – Iran, ministro degli Esteri: “Tutto è possibile, anche una guerra” – In Medio Oriente “tutto è possibile, anche la guerra”, dopo l’uccisione del leader degli Hezbollah libanesi, Hasan Nasrallah. Lo ha detto da New York all’agenzia iraniana Fars il capo della diplomazia del governo di Teheran, Abbas Araghchi. “Tutti dovrebbero essere consapevoli del fatto che la situazione è assolutamente esplosiva e che tutto è possibile, anche la guerra”, ha detto il ministro all’agenzia, legata ai Guardiani della Rivoluzione, i Pasdaran iraniani. Araghchi non ha risparmiato accuse a Israele e ha affermato che per questo l’Iran ha chiesto una riunione d’emergenza del Consiglio di Sicurezza Onu.

Ore 11.00 – Idf: ucciso responsabile della sicurezza Hezbollah – L’esercito israeliano ha dichiarato oggi di aver ucciso Nabil Kaouk, comandante dell’unità di sicurezza di Hezbollah e membro del Consiglio centrale esecutivo del movimento sciita.

Ore 10.30 – Abc: “Potrebbero essere iniziate piccole operazioni di terra israeliane in Libano” – Le forze israeliane potrebbero aver iniziato piccole operazioni attraverso il confine con il Libano per eliminare alcune posizioni di Hezbollah,. Lo hanno detto due funzionari statunitensi ad ABC facendo riferimento a “movimenti di confine” su piccola scala. I funzionari hanno detto al canale statunitense che Israele non sembra aver deciso se lanciare un’operazione di terra su larga scala, ma che probabilmente sta pensando a una azione di portata limitata .