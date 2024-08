Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, giovedì 22 agosto

Mentre Israele ha ucciso in Libano un leader delle Brigate dei Martiri di Al-Aqsa, il braccio armato di Fatah palestinese, continuano le trattative per un cessate il fuoco. Più trascorrono le ore, però, è più una tregua nella Striscia di Gaza appare assai improbabile. Nel frattempo, Hamas ha invitato tutti i musulmani che vivono in Cisgiordania, a Gerusalemme e nel resto di Israele a recarsi venerdì alla moschea di Al-Aqsa per una grande protesta di massa. L’Iran, intanto, è tornata a minacciare Israele che potrebbe presto attaccare “per cielo e per terra”. Di seguito le ultime notizie di oggi, giovedì 22 agosto 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, con Hezbollah in Libano e la crisi in corso in Medio Oriente.

DIRETTA

Notizia in aggiornamento