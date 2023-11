La diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, mercoledì 8 novembre

Mentre l’esercito israeliano continua ad avanzare dentro Gaza, il premier di Israele Benjamin Netanyahu ha ribadito il suo no a un “cessate il fuoco generalizzato” senza la liberazione degli ostaggi, ma ha aperto a “piccole pause tattiche”. Il primo ministro, poi, ha chiarito che, una volta finita la guerra, Israele assumerà “la responsabilità totale della sicurezza” nella Striscia. Nel frattempo, Hamas ha fatto sapere di essere disponibile a rilasciare gli ostaggi a patto che vengano fermati i combattimenti. Quel che è certo, però, è che nella Striscia di Gaza si continua a combattere con le vittime palestinesi che avrebbero superato già le 10mila unità. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, mercoledì 8 novembre 2023, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 8,00 – Ucciso capo della produzione delle armi di Hamas – L’esercito israeliano ha ucciso nella notte, in un attacco aereo mirato, Mohsen Abu Zina, capo della produzione di armi di Hamas. Lo ha fatto sapere il portavoce militare, secondo cui Abu Zina è stato “uno dei principali sviluppatori di armi di Hamas ed era un esperto nello sviluppo di armi strategiche e razzi utilizzati dai terroristi”. Il portavoce ha poi aggiunto che la notte scorsa è stata eliminata “una cellula terroristica che progettava di lanciare missili anti tank contro i soldati”.

Ore 7,00 – Biden chiede a Netanyahu una pausa di tre giorni nei combattimenti – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiesto premier Benyamin Netanyahu tre giorni di pausa nei combattimenti per consentire di fare progressi nel rilascio di alcuni degli ostaggi nelle mani di Hamas. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali la richiesta è stata avanzata nella telefonata di ieri. Secondo la proposta che si sta discutendo in quest ore fra Stati Uniti, Israele e Qatar, Hamas rilascerebbe 10-15 ostaggi e userebbe i tre giorni per verificare l’identità di tutti gli ostaggi e consegnare un elenco con i nomi.