Diretta live della guerra di Israele contro Hamas a Gaza oggi, venerdì 27 dicembre

Di seguito le ultime notizie di oggi, venerdì 27 dicembre 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, contro Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente e in Siria, dopo la caduta del regime di Bashar al-Assad.

DIRETTA

Ore 10,30 – Yemen: il raid di Israele ha ferito gravemente un membro dell’equipaggio di un volo del direttore dell’Oms – Un dipendente del Servizio Aereo Umanitario delle Nazioni Unite (Unhas) è rimasto gravemente ferito durante i raid condotti ieri dalle forze armate di Israele (Idf) contro l’aeroporto internazionale di Sana’a, nello Yemen controllato dagli Houthi. Lo riferisce in una nota l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), secondo cui l’uomo, attualmente ricoverato in ospedale, faceva parte dell’equipaggio di un volo in partenza dallo scalo yemenita su cui era atteso il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ore 10,15 – Israele: l’attentato di Herzliya è un palestinese di 28 anni, originario della Cisgiordania – L’autore dell’attentato terroristico costato oggi la vita a una donna ottantenne a Herzliya, nel centro di Israele, è un cittadino palestinese di 28 anni, originario della Cisgiordania. Lo riferisce la polizia israeliana in una nota citata dal quotidiano online The Times of Israel, secondo cui l’uomo è stato colpito sul posto da alcune guardie armate e in seguito arrestato dalla polizia. Secondo il quotidiano Haaretz, l’aggressore è stato ferito agli arti inferiori da un imprecisato numero di colpi di arma da fuoco. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni.

Ore 10,00 – Gaza, Protezione civile: “3 morti in un raid di Israele a Gaza City” – Almeno tre persone sono rimaste uccise oggi a Gaza City a seguito di alcuni raid aerei condotti dalle forze armate di Israele (Idf). Lo riferisce in una nota diramata su Telegram la Protezione civile locale, secondo cui i corpi delle vittime sono stati estratti dalle macerie di un’abitazione civile a sud della città, nei pressi della moschea di al-Istijabah, nella zona di al-Sabra. In mattinata, secondo la stessa fonte, l’Idf ha bombardato anche un’altra abitazione a Gaza City, situata nella via al-Nadim del quartiere Zeitoun, dove alcune squadre di soccorso inviate nella zona sono ancora in attesa del permesso di accesso da parte dell’esercito israeliano.

Ore 9,45 – Israele: muore la donna accoltellata a Herzliya – Una donna israeliana di circa 80 anni è morta a seguito delle ferite riportate in un attacco terroristico condotto oggi a Herzliya, a nord di Tel Aviv, dove è stata accoltellata da un uomo successivamente arrestato dalla polizia. Lo riferiscono i quotidiani Yedioth Ahronoth e Haaretz, che citano una nota del Tel Aviv Sourasky Medical Center, secondo cui la vittima è deceduta in ospedale a causa delle gravi ferite riportate.

Ore 9,40 – Yemen: Houthi rivendicano attacchi notturni contro Tel Aviv – Il gruppo armato yemenita Houthi ha rivendicato l’attacco missilistico lanciato nella notte contro Israele, affermando di aver preso di mira l’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, in un attacco intercettato dalla contraerea dello Stato ebraico. “Il missile è riuscito a raggiungere il suo obiettivo nonostante la censura del nemico e l’operazione ha causato vittime e la cessazione delle operazioni di volo all’aeroporto”, ha annunciato questa mattina il portavoce militare degli Houthi, Yahya Saree, citato dall’agenzia di stampa ufficiale Saba. Secondo una nota diramata questa mattina dalle forze armate di Israele (Idf) invece, il missile è stato abbattuto fuori dallo spazio aereo israeliano, senza provocare danni né vittime, ma ritardando di circa 30 minuti le operazioni di volo presso lo scalo di Tel Aviv. Ma il portavoce militare del gruppo armato yemenita ha rivendicato anche un raid condotto con alcuni droni su un “obiettivo vitale” nell’area di Tel Aviv, di cui però non risulta alcuna segnalazione. Gli Houthi affermano inoltre di aver preso di mira anche una nave portacontainer in navigazione nel Mar Arabico e hanno promesso di continuare i propri attacchi contro Israele “finché non cesseranno l’assedio e l’aggressione a Gaza”.

Ore 9,30 – Israele, attacco terroristico a Herzliya: ferita gravemente una donna di 70 anni – Una donna israeliana di circa 70 anni è rimasta gravemente ferita oggi a Herzliya, a nord di Tel Aviv, dopo essere stata accoltellata da un uomo successivamente arrestato dalla polizia, secondo cui l’aggressione è configurabile come un attacco terroristico. Lo riferisce il quotidiano Haaretz, che cita una nota del servizio di emergenza Magen David Adom, secondo cui la vittima è ancora priva di sensi, e un’altra della polizia, secondo cui l’aggressore è stato arrestato dopo essere stato colpito da alcune guardie di sicurezza presenti sulla scena. Al momento non sono note le condizioni dell’aggressore.

Ore 9,00 – Gaza: 50 morti in un raid di Israele vicino all’ospedale Kamal Adwan. Al-Jazeera: truppe dell’Idf irrompono nella struttura – Almeno 50 persone, compresi cinque membri del personale sanitario, sono rimaste uccise nella notte nella Striscia di Gaza a seguito di un raid condotto dalle forze armate di Israele (Idf) nei pressi dell’ospedale Kamal Adwan di Beit Lahia, nel nord del territorio costiero, dove hanno fatto irruzione questa mattina le truppe dell’Idf. Lo riferisce l’emittente qatariota al-Jazeera, che cita le dichiarazioni della direzione della struttura, del ministero della Salute della Striscia e di un suo corrispondente sul campo, secondo cui tra le vittime figurano anche il pediatra Ahmed Samour; il tecnico di laboratorio Israa Abu Zaida; l’operatore sanitario Fares al-Houdali; e due paramedici, Abdul Majeed Abu al-Aish e Maher al-Ajrami. Dopo l’attacco, almeno una settantina di pazienti sarebbero stati ammassati nel cortile della struttura, dove successivamente hanno fatto irruzione le truppe israeliane. Al momento le comunicazioni con l’ospedale sono state interrotte. Secondo un corrispondente di al-Jazeera, le truppe israeliane hanno evacuato la maggior parte del personale medico della struttura, sia uomini che donne, così come i pazienti e un certo numero di residenti che vivono nelle vicinanze, e li hanno trasferiti presso l’ex scuola al-Fakhura.

Ore 8,00 – Libano: raid di Israele al confine con la Siria – Le forze armate di Israele (Idf) hanno bombardato in mattinata tre obiettivi sulle alture di Qoussaya, nella valle della Beqaa, in Libano nord-orientale, non lontano dal confine con la Siria. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale libanese Nna, secondo cui al momento non si registrano vittime.

Ore 7,00 – Yemen: 6 morti e 40 feriti negli attacchi israeliani. L’Idf intercetta un missile lanciato dagli Houthi. Il segretario dell’Onu Guterres: “Escalation allarmante” – Almeno 6 persone sono state uccise e altre 40 sono rimaste ferite in Yemen a seguito dei raid aerei condotti ieri dalle forze armate di Israele (Idf) nei territori controllati dagli Houthi, compreso l’aeroporto internazionale della capitale Sana’a, mentre nella notte le Idf hanno intercettato un altro missile lanciato contro lo Stato ebraico dal gruppo armato yemenita nel quadro di un’escalation definita “allarmante” dal segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. Il bilancio delle vittime in Yemen, citato dall’agenzia di stampa ufficiale locale Saba, è stato diramato dal governo controllato dagli Houthi, secondo cui gli attacchi aerei israeliani hanno colpito l’aeroporto internazionale e una centrale elettrica della capitale e i porti di Hodeidah e Ras Isa. Intanto, nella notte, la contraerea dell’Idf ha intercettato un missile lanciato dallo Yemen fuori dallo spazio aereo israeliano, che non ha provocato vittime né danni. Almeno 18 persone però, secondo il servizio di emergenza Magen David Adom, sono sono rimaste lievemente ferite mentre si dirigevano verso i rifugi antiaerei dopo che l’attacco ha fatto scattare le sirene, provocando un ritardo di circa 30 minuti degli arrivi all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Infine, ieri, il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha condannato la “escalation” delle tensioni tra gli Houthi e Israele definendo “particolarmente allarmanti” gli attacchi aerei dell’Idf in Yemen. “Il Segretario generale condanna l’escalation”, si legge in una nota diramata dal suo ufficio. “Gli attacchi aerei israeliani sull’aeroporto internazionale di Sana’a, sui porti del Mar Rosso e sulle centrali elettriche nello Yemen sono particolarmente allarmanti”.