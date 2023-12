Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, lunedì 25 dicembre

È un Natale di guerra quello che si sta svolgendo nella striscia di Gaza. L’Egitto sarebbe pronto a proporre un piano in tre fasi per arrivare alla fine del conflitto mentre il presidente palestinese Abu Mazen vede “più vicina la nascita di uno stato palestinese”. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha assicurato che Israele continuerà a combattere fino alla vittoria finale su Hamas, nonostante il “prezzo pesante” in termini di vite dei soldati. Dall’inizio della campagna lanciata in risposta agli attacchi del 7 ottobre, Israele sostiene di aver ucciso a Gaza 8mila combattenti di Hamas. Nello stesso periodo sono morti in totale più di 20mila palestinesi nella striscia. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, lunedì 25 dicembre 2023, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 9,00 – Idf: “Colpiti diversi obiettivi terroristici a Khan Yunis” – L’esercito israeliano ha dichiarato che nell’ultimo giorno sono stati attaccati diversi obiettivi nella nel sud della Striscia di Gaza. I soldati della brigata corazzata hanno trovato armi dopo aver fatto irruzione in un edificio della città. Il portavoce dell’Idf ha dichiarato che l’esercito ha ucciso un comandante di Hamas. Nella città settentrionale di Beit Lahia, le forze hanno localizzato depositi con altre armi: fucili, caricatori ed esplosivi.

Ore 8 – Il triste Natale di Betlemme – Ogni 24 dicembre, Betlemme organizza una tradizionale sfilata con bande musicali, prima dell’arrivo a piedi del Patriarca latino di Gerusalemme per officiare una messa nella chiesa di Santa Caterina, la basilica cattolica della Natività. Ma quest’anno niente canti natalizi, niente pellegrini, niente del tipico Natale a Betlemme: la guerra a Gaza ha trasformato questa vigilia in un giorno triste nel luogo in cui si venera la nascita di Gesù. Quest’anno, il Patriarca Pierbattista Pizzaballa – inviato religioso del Vaticano in Terra Santa – è arrivato in una processione solenne, senza musica né eventi festivi, in lutto per i palestinesi morti nella guerra. “E’ un Natale molto triste – ha detto – il cessate il fuoco non basta, bisogna fermare queste ostilità”.

Ore 1 – raid su un campo profughi: 68 morti, tra cui 12 donne e 7 bambini – Almeno 68 persone sono state uccise nell’attacco aereo israeliano al campo profughi di Maghazi, a est di Deir al-Balah, nel centro della Striscia. Le 68 vittime includono almeno 12 donne e 7 bambini, secondo i primi dati forniti dagli ospedali. In precedenza, il ministero della Sanità di Gaza aveva comunicato un bilancio di 70 morti. L’esercito israeliano non ha ancora rilasciato commenti.

Ore 00.20 – Betlemme, la guerra ferma il Natale: niente albero e festeggiamenti cancellati, senza turisti la città è deserta – Celebrazioni di Natale annullate a Betlemme per la guerra tra Israele e Hamas. Il luogo di nascita biblico di Gesù, situato nell’odierna Cisgiordania normalmente molto vivace, assomiglia a una città fantasma nella domenica della Vigilia. Mancano le luci festive e l’albero di Natale che normalmente decorano la Piazza della mangiatoia, così come le folle di turisti stranieri che si riuniscono ogni anno per celebrare la festività.