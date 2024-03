Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, giovedì 21 marzo

Il bilancio delle vittime della guerra scatenata da Israele contro Hamas nella Striscia di Gaza dopo gli attentati del 7 ottobre ha ormai quasi raggiunto i 32 mila morti e i 75 mila feriti. Malgrado la carneficina e le preoccupazioni degli Usa e del resto della comunità internazionale, il premier Benjamin Netanyahu tira dritto e ribadisce che l’operazione militare israeliana a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza dove si sono rifugiati 1,5 milioni di sfollati, si farà anche se “richiederà del tempo”. Continuano comunque i colloqui di pace a Doha, in Qatar, anche se Hamas ha fatto sapere che la risposta israeliana alla sua proposta di una tregua di sei settimane a Gaza, che prevedeva lo scambio degli ostaggi rapiti il 7 ottobre con centinaia di detenuti palestinesi nello Stato ebraico, è stata “in termini generali, negativa”. Prosegue anche il tour diplomatico in Medio Oriente, il sesto dall’inizio della guerra, del segretario di Stato Usa Antony Blinken, che dopo essere atterrato ieri a Gedda, in Arabia Saudita, è atteso oggi al Cairo, in Egitto, e domani in Israele.

DIRETTA

In aggiornamento