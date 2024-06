Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, venerdì 21 giugno

Mentre non si allenta la tensione tra Israele e Libano, il leader degli Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha minacciato di attaccare Cipro qualora mettesse a disposizione di Israele aeroporti e basi in caso di guerra con il movimento sciita libanese storicamente sostenuto dall’Iran. Intanto, secondo il Wall Street Journal ormai sarebbero solamente 50 gli ostaggi rimasti in vita e ancora in mano ad Hamas mentre 66 persone sequestrate il 7 ottobre scorso potrebbero essere morte, ossia 25 in più di quanto Israele ha valutato pubblicamente. Aumenta, invece, il bilancio dei morti nella Striscia di Gaza: secondo il ministero della Sanità palestinese sono 37.431 i palestinesi uccisi nei raid mentre 85.653 è il numero dei feriti. Di seguito le ultime notizie di oggi, venerdì 21 giugno 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas e la crisi in corso in Medio Oriente.

