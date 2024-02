Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, lunedì 19 febbraio

Prosegue la guerra nella striscia di Gaza. Le bombe non cessano di cadere e “gli Stati Uniti” hanno deciso di “non sostenere” la risoluzione algerina all’Onu sulla situazione in Medio Oriente. Intanto “la situazione a Rafah è ingestibile. Se Israele attaccherà, nessuno potrà impedire agli sfollati di muoversi in tutte le direzioni, anche in Egitto”, ha spiegato Younis Al Khatib, il presidente della Mezzaluna rossa palestinese che nelle scorse ore è stato ricevuto dal Papa. Fronte Hamas si fa sapere che “le vittime a Gaza sono quasi 30 mila”. E il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha chiesto al governo di respingere “ogni tentativo di imporre ad Israele in maniera unilaterale uno Stato palestinese”. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, lunedì 19 febbraio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 15,00 – Ue, Consiglio Esteri dà il via libera alla missione navale nel Mar Rosso – Il Consiglio Affari Esteri dell’Ue ha approvato il lancio dell’operazione militare navale Aspides nel Mar Rosso, di cui l’Italia avrà il comando. Lo scopo della missione è tutelare la libertà di navigazione e commercio contro gli attacchi dei ribelli yemeniti Houthi. Aspides, che durerà un anno con opzione di rinnovo previo consenso del Consiglio Ue, affiancherà l’operazione europea “Atalanta”, avviata nel 2008 per combattere la pirateria al largo del Corno d’Africa tra il Golfo di Aden e il bacino della Somalia, e ingloberà la missione di monitoraggio marittimo “Emasoh”, attiva dal 2020 nello Stretto di Hormuz e a guida francese.

Ore 13,15 – Mar Rosso, mercantile statunitense attaccato al largo dello Yemen – Una nave mercantile battente bandiera greca e di proprietà di una società con sede negli Usa è stata attaccata oggi nel Golfo di Aden a colpi di missile e ha chiesto assistenza militare alle forze britanniche e statunitensi presenti nell’area. Lo riferisce la società di sicurezza marittima Ambrey, citata dall’agenzia di stampa Reuters. Da parte sua, l’agenzia britannica per il commercio marittimo (United Kingdom Maritime Trade Operations – Ukmto) riferisce di aver ricevuto una segnalazione di un’esplosione avvenuta vicino a un’imbarcazione che navigava a 100 miglia nautiche a est del porto di Aden, in Yemen. Sia secondo Ambrey che l’Ukmto, la nave e il suo equipaggio sono al sicuro e stanno procedendo come previsto verso il prossimo porto sulla loro rotta. Ieri, il mercantile britannico Rubymar battente bandiera del Belize era stato attaccato dai ribelli yemeniti filo-iraniani Houthi nello stretto di Bab el-Mandeb, senza provocare feriti tra l’equipaggio ma rischiando di far affondare l’imbarcazione.

Ore 13,00 – Cisgiordania, Israele arresta 22 palestinesi – Le forze di sicurezza israeliane hanno arrestato oggi 22 palestinesi in tutta la Cisgiordania. Secondo il quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth, i fermati sono sospettati di terrorismo. Nove persone sono state arrestate nella città di Qabatiya, nel nord dei Territori occupati mentre gli altri sono stati fermati nelle città di Kaddum, dove è stato rinvenuto anche un deposito di armi, e ad Al-Bireh, vicino a Ramallah, dove sono stati confiscati anche contanti e altri valori. Dallo scoppio della guerra, in tutta la Cisgiordania sono stati arrestati circa 3.150 palestinesi, di cui oltre 1.350 sospettati di essere legati a Hamas.

Ore 12,45 – Israele dichiara il presidente del Brasile, Lula, “persona non grata” – Il ministero degli Esteri di Israele ha dichiarato “persona non grata” il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, dopo che quest’ultimo aveva accusato lo Stato ebraico di aver commesso un genocidio nella Striscia di Gaza, paragonando all’Olocausto l’operazione militare condotta nel territorio costiero da Tel Aviv dopo gli attentati del 7 ottobre. “Non è una guerra di soldati contro soldati. È una guerra tra un esercito altamente preparato e donne e bambini”, ha detto ieri Lula intervenendo a un vertice dell’Unione Africana in Etiopia. “Ciò che sta accadendo nella Striscia di Gaza contro il popolo palestinese non ha paralleli in altri momenti storici. In effetti, fu così quando Hitler decise di uccidere gli ebrei”. “Si tratta di un grave attacco antisemita. A nome mio e dei cittadini israeliani, dite al presidente Lula che è persona non grata in Israele finché non ritirerà queste dichiarazioni”, ha risposto il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz. “Non dimenticheremo né perdoneremo”. Lo stesso premier di Israele, Benjamin Netanyahu, aveva affermato che le osservazioni di Lula equivalevano a una “banalizzazione dell’Olocausto e a un tentativo di danneggiare il popolo ebraico e il diritto di Israele a difendersi”. “Il paragone tra Israele e l’Olocausto dei nazisti e di Hitler supera la linea rossa”, si legge in una in una nota pubblicata ieri dall’ufficio del premier.

Ore 12,00 – Qatar, ministro Energia chiede un “cessate il fuoco a Gaza” per porre fine agli attacchi in Mar Rosso – Il ministro dell’Energia del Qatar, Saad al-Kaabi, che è anche amministratore delegato del colosso statale QatarEnergy, ha chiesto oggi un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza per porre fine agli attacchi dei ribelli yemeniti Houthi in Mar Rosso, che hanno intaccato il commercio mondiale, anche di idrocarburi. “Spero che arrivi presto un cessate il fuoco, per porre fine (agli attacchi) e al loro impatto economico sul mondo intero”, ha dichiarato oggi il ministro nel corso di una conferenza stampa organizzata per inaugurare i lavori di un mega impianto petrolchimico sulla costa nord-orientale del Qatar. Secondo al-Kaabi, “la radice del problema” nel Mar Rosso è “l’invasione israeliana di Gaza”. Da novembre infatti, i ribelli yemeniti Houthi hanno cominciato a bersagliare i navigli diretti in Israele e le imbarcazioni legate ai Paesi alleati di Tel Aviv per fare pressione sulla comunità internazionale affinché imponga allo Stato ebraico di fermare le operazioni militari nel territorio costiero palestinese. Per tutta risposta, una coalizione guidata da Stati Uniti e Gran Bretagna ha schierato una missione militare nel Mar Rosso, che ha più volte bombardato obiettivi Houthi in Yemen. Intanto però molte aziende, come QatarEnergy, hanno scelto di deviare i propri carichi via nave diretti in Europa verso la più lunga e costosa rotta che passa dal Capo di Buona Speranza, sulla punta meridionale dell’Africa, per evitare l’area delle operazioni. “Ciò aumenterà i costi, i ritardi e allungherà i termini delle consegne”, ha sottolineato al-Kaabi. “Questo potrebbe non farsi sentire a breve termine, ma a lungo termine ostacolerà gli scambi, se parliamo del volume netto effettivamente trasferito in un anno intero”, ha avvertito il ministro.

Ore 11,30 – Hamas: “Oltre 29mila vittime e più di 69mila feriti a Gaza” – Il bilancio delle vittime della guerra in corso nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre ha superato i 29mila morti. Secondo i nuovi dati diffuso dal ministero della Salute controllato da Hamas, sono 29.092 le persone che hanno perso la vita nel territorio costiero palestinese dall’inizio della guerra tra Israele e il gruppo terroristico. Il bilancio dei feriti è arrivato a 69.028 mentre solo nelle ultime 24 ore sarebbero morte 107 persone.

Ore 11,15 – Libano, media vicini a Hezbollah: “Attacchi aerei israeliani nel sud-ovest” – Aerei militari israeliani hanno effettuato un imprecisato numero di raid nelle città di Marwahin e Al-Bustan, nel sud-ovest del Libano. Lo ha reso noto oggi l’emittente televisiva locale al-Mayadeen, vicina al gruppo armato sciita Hezbollah.

Ore 10,45 – Capo diplomazia Ue, Borrell: “Ue sanzioni coloni israeliani violenti” – Gli Stati membri dell’Unione europea dovrebbero sanzionare i coloni israeliani responsabili di violenze contro i palestinesi ma i governi dell’Ue non hanno ancora trovato l’unanimità per imporre questo genere di provvedimenti. Lo ha detto oggi l’Alto rappresentante dell’Unione per la politica estera, Josep Borrell, arrivando al Consiglio affari esteri in cui si riuniranno a Bruxelles i capi delle diplomazie dei Paesi membri. “Se vogliamo avere credibilità dobbiamo denunciare la situazione in Cisgiordania, dove avvengono azioni terroristiche contro la popolazione palestinese: ho chiesto agli Stati membri di sanzionare i coloni violenti ma non abbiamo ancora trovato l’unanimità, vediamo cosa avranno da dire i ministri oggi”.

Ore 9,45 – Houthi rivendicano l’attacco a un mercantile britannico – I ribelli yemeniti Houthi hanno rivendicato l’attacco al mercantile britannico Rubymar battente bandiera del Belize avvenuto ieri nello stretto di Bab al-Mandeb, dove ora rischia di affondare. Lo ha annunciato oggi in un comunicato il portavoce militare dei ribelli Yahya Sarea, secondo cui nell’attacco sarebbe stato anche abbattuto un drone statunitense. Prima di attaccare la nave, ha fatto sapere il portavoce, il gruppo armato yemenita si è assicurato che l’equipaggio della nave fosse al sicuro.

Ore 9,30 – Israele continuerà le operazioni a Gaza per altre 6-8 settimane – Israele proseguirà le operazioni militari nella Striscia di Gaza per altre sei o otto settimane. Lo riferisce l’agenzia di stampa Reuters, citando due ufficiali israeliani e altri due funzionari di Paesi della regione che hanno chiesto di restare anonimi.

Ore 9,00 – Mar Rosso, mercantile britannico attaccato al largo dello Yemen – Una nave mercantile registrata nel Regno Unito è stata attaccata ieri nello stretto di Bab al-Mandeb, al largo delle coste dello Yemen. Lo ha riferito la società di sicurezza marittima Ambrey, secondo cui l’imbarcazione battente bandiera del Belize, registrata nel Regno Unito e gestita da una società in Libano è stata attaccata mentre si stava dirigendo da Khor Fakkan, negli Emirati Arabi Uniti, a Varna, in Bulgaria. La United Kingdom Maritime Trade Operations (Ukmto) ha invece ricevuto una segnalazione di un incidente avvenuto a 35 miglia nautiche a sud di Al Mukha, in Yemen, ma non ha identificato l’imbarcazione.

Ore 8,30 – Cisgiordania, IDF uccidono 3 palestinesi a Tulkarem – Tre palestinesi sono rimasti uccisi ieri nel nord della Cisgiordania a Tulkarem. La notizia è stata annunciata dal ministero della Sanità dell’Autorità Nazionale Palestinese e confermata sia dalla Mezzaluna Rossa che dall’esercito israeliano. Due uomini, di 19 e 36 anni, sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco durante un raid delle forze israeliane nel campo profughi di Tulkarem, uno dei più grandi della Cisgiordania, mentre altre cinque persone sono rimaste ferite nell’operazione. Secondo l’esercito di Tel Aviv, i soldati volevano arrestare Mohammed Oufi, sospettato di aver “partecipato ad attacchi contro le forze israeliane e all’omicidio di persone sospettate di collaborare con le IDF a Tulkarem”. In un comunicato, le Brigate dei Martiri di Al-Aqsa, il braccio militare del partito Fatah guidato dal presidente palestinese Abu Mazen, hanno accolto con favore il “sacrificio” dei due uomini, precisando che Mohammed Oufi era uno dei loro dirigenti nella regione. Un altro palestinese è stato invece ucciso dalle forze israeliane nei presso di un posto di blocco vicino a Nablus, a circa 35 chilometri a est di Tulkarem. Le forze armate israeliane hanno confermato in un comunicato di aver “neutralizzato” un uomo che era “sceso da un veicolo, avvicinandosi ai soldati, senza rispondere all’alt”.

Ore 8,00 – Corte de L’Aja comincia udienze pubbliche sulle “conseguenze dell’occupazione” della Palestina – La Corte Internazionale di Giustizia de L’Aja comincerà oggi alle ore 10,00 una settimana di udienze pubbliche (fino al 26 febbraio) sulle “conseguenze giuridiche derivanti dalle politiche e dalle pratiche di Israele nel territorio palestinese occupato, compresa Gerusalemme Est”. Al Tribunale dell’Onu è stato richiesto un “parere consultivo” da parte di 52 Paesi e tre organizzazioni internazionali. Il 31 dicembre 2022, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che richiede alla Corte internazionale di giustizia un “parere consultivo” non vincolante sulle “conseguenze legali derivanti dalle politiche e dalle pratiche di Israele nei territori palestinesi occupati, compresa Gerusalemme-Est”. L’Assemblea Generale ha chiesto alla Corte Internazionale di Giustizia di considerare le “conseguenze legali” di ciò che la risoluzione definisce “la continua violazione da parte di Israele del diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese”, tra cui l’”occupazione prolungata” del territorio palestinese dal 1967. Il tribunale sarà inoltre chiamata a esaminare le misure adottate da Israele e “volte a modificare la composizione demografica, il carattere e lo status della città santa di Gerusalemme”. Le udienze si concluderanno il prossimo 26 febbraio.

Ore 7,00 – Israele fissa il Ramadan come termine ultimo per l’offensiva a Rafah – Israele lancerà un’offensiva militare contro la città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza dove si è rifugiata la maggior parte della popolazione del territorio palestinese, se gli ostaggi rapiti da Hamas e dalla Jihad Islamica il 7 ottobre non saranno liberati entro il Ramadan, che comincia il prossimo 10 marzo. Lo ha annunciato nella notte il generale Benny Gantz, ex comandante delle forze armate e membro del gabinetto di guerra del governo israeliano. “Il mondo deve sapere e i leader di Hamas devono sapere: se entro il Ramadan gli ostaggi non saranno a casa, i combattimenti continueranno ovunque, compresa la regione di Rafah”, ha detto Gantz alla Conferenza delle principali organizzazioni ebraiche americane, riunitesi a Gerusalemme. “A coloro che dicono che il prezzo è troppo alto, dico chiaramente: Hamas ha una scelta. Possono arrendersi, liberare gli ostaggi e i civili di Gaza potranno così celebrare la festa del Ramadan”.