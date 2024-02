Lula: “A Gaza non è in corso una guerra ma un genocidio”. Poi il paragone con Hitler

Lula: “A Gaza non è in corso una guerra ma un genocidio”

Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha affermato ad Addis Abeba che “quello che sta accadendo nella Striscia di Gaza non è una guerra, ma un genocidio” ed ha fatto riferimento alle azioni di Adolf Hitler contro gli ebrei.

“Ciò che sta accadendo al popolo palestinese nella Striscia di Gaza non è esistito in nessun altro momento storico. In effetti, esisteva. Quando Hitler decise di uccidere gli ebrei”, ha detto durante la conferenza stampa che ha concluso il suo viaggio in Etiopia. Parole, riportate dalle agenzie di stampa, tra cui l’Ansa, che sono destinate a generare polemiche.