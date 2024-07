Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, mercoledì 10 luglio

A oltre nove mesi e 38.240 morti e oltre 88mila feriti dopo gli attentati del 7 ottobre, non si fermano i raid aerei israeliani sulla Striscia di Gaza. Intanto oggi a Doha, in Qatar, e domani al Cairo, in Egitto, si torna a negoziare tra Israele e Hamas per raggiungere un accordo per un cessate il fuoco e per la liberazione degli ostaggi israeliani. Tutto mentre a Washington D.C. gli Usa ospitano il vertice che segna il 75esimo anniversario della fondazione della Nato, a cui sono stati invitati come osservatori anche il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz e i rappresentanti diplomatici di Egitto, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Qatar e Tunisia. Di seguito le ultime notizie di oggi, mercoledì 10 luglio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas e la crisi in corso in Medio Oriente.

Ore 9,30 – Israele, media: “Netanyahu non passerà dall’Europa nel tragitto verso gli Usa per paura del mandato di arresto della CPI” – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha rivisto il proprio itinerario in direzione degli Stati Uniti, dove è atteso al Congresso il 24 luglio prossimo, rinunciando a far tappa in Repubblica Ceca e Ungheria per timore che la Corte penale internazionale accolga la richiesta del procuratore Karim Khan di emettere un mandato di arresto nei suoi confronti. Lo riporta l’emittente pubblica israeliana Kan, secondo cui alla luce della richiesta presentata a maggio da Khan l’entourage di Netanyahu avrebbe valutato attentamente gli scali necessari per raggiungere gli Usa dopo aver appreso che l’aereo riservato al premier, Wing of Zion, non è in grado di effettuare un volo transatlantico a pieno carico di passeggeri. Invece di fare scalo, secondo l’emittente pubblica israeliana, Netanyahu si recherà direttamente a Washington D.C., limitando il proprio seguito. Il 20 maggio, il procuratore capo della Corte penale internazionale (Cpi), Karim Kahn, ha chiesto ai giudici de L’Aja di emettere una serie di mandati di arresto nei confronti del primo ministro di israeliano, Benjamin Netanyahu, e del suo ministro della Difesa Yoav Gallant per crimini come “sterminio, uso della fame come metodo di guerra, inclusa la negazione degli aiuti umanitari, presa di mira deliberata dei civili durante il conflitto e altri crimini di guerra”. Malgrado entrambi i governi di Repubblica Ceca e Ungheria abbiamo definito la richiesta “inaccettabile”, se la Corte penale internazionale dovesse accogliere l’istanza Praga e Budapest non avrebbero altra scelta che procedere all’arresto.

Ore 9,15 – Mar Rosso: segnalata esplosione vicino a una nave al largo dello Yemen – Un’esplosione è stata segnalata in prossimità di una nave in transito nello stretto di Bab el-Mandeb al largo delle coste sud-occidentali dello Yemen. Lo riporta l’agenzia di sicurezza marittima britannica Ukmto, che cita il comandante dell’imbarcazione, secondo cui l’incidente è avvenuto a 40 miglia nautiche (poco più di 74 chilometri) a sud della località di al-Mukha, nello Yemen occidentale. La nave non ha subito danni e l’equipaggio è in salvo. L’imbarcazione si sta dirigendo verso il successivo porto di scalo.

Ore 9,00 – Usa: Blinken riceve il ministro degli Esteri israeliano Katz al vertice Nato – Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha ricevuto oggi a Washington D.C. il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz insieme ai capi delle diplomazia dei Paesi della Nato durante il vertice dell’Alleanza. Secondo il portale israeliano Ynet, scopo dell’incontro è convincere gli Stati membri a includere un riferimento alla minaccia iraniana nella dichiarazione finale del vertice. “Il nostro nemico è anche il vostro nemico e dobbiamo imporre sanzioni paralizzanti all’Iran e dichiarare le Guardie Rivoluzionarie un’organizzazione terroristica”, ha detto il ministro israeliano ai colleghi presenti.

Ore 8,30 – Gaza, media: “6 morti in due raid dell’Idf” – Almeno sei persone sono rimaste uccise oggi nella Striscia di Gaza a seguito di due distinti raid aerei compiuti dalle forze armate di Israele. Lo riporta l’agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa, secondo cui un primo attacco ha colpito un’abitazione nella città di Bani Suheila, a est di Khan Younis, nel sud del territorio costiero palestinese, uccidendo due persone e ferendone altre sei. Un secondo raid ha invece centrato una casa in via Salah al-Din, a nord del campo profughi di Nuseirat, nella zona centrale della Striscia, provocando almeno quattro vittime. Al momento le Idf non hanno confermato i raid.

Ore 8,00 – Libano: Idf bombarda obiettivi di Hezbollah – Le forze armate di Israele (Idf) hanno bombardato nella notte una serie di obiettivi legati al gruppo armato sciita Hezbollah nel sud del Libano. Lo riferiscono le Idf in una nota diramata oggi sui social, secondo cui nelle scorse ore aerei da combattimento israeliani hanno colpito diverse infrastrutture di Hezbollah, compresi depositi di armi, in varie località del Libano, comprese le zone di Janta, nel centro del Paese arabo, Baraashit e Kfarkela, in particolare nei villaggi di Kafr Kila e Jennata, nel sud dello Stato.

Ore 7,30 – Gaza, Idf: “Ucciso un soldato in azione” – Le forze armate israeliane (Idf) hanno confermato la morte di un soldato ucciso in azione nel centro della Striscia di Gaza. Secondo una nota diramata stamattina dai militari, la vittima è il sergente di prima classe Tal Lahat, 21 anni, originario di Kfar Saba, in servizio presso l’unità commando Maglan. L’uccisione del soldato israeliano porta a 327 il bilancio dei caduti militari dell’offensiva israeliana nella Striscia.

Ore 7,00 – Gaza: sale ad almeno 30 morti il bilancio delle vittime del raid dell’Idf contro una scuola abitata da sfollati a Khan Younis – Almeno 30 persone sono rimaste uccise ieri nel sud della Striscia di Gaza a seguito di un raid aereo delle forze armate israeliane (Idf) che ha colpito le tende in cui vivono centinaia di sfollati montate nel cortile della scuola al-Awda ad Abassan, vicino a Khan Younis. Il bilancio aggiornato delle vittime è stato pubblicato dall’agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa, che cita fonti sanitarie locali, e confermato da un corrispondente sul campo dell’emittente qatarina al-Jazeera.