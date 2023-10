Che cos’è e come funziona l’Iron Dome, il sistema di difesa aerea di Israele

Iron Dome, noto anche come “Kipat Barzel” in ebraico, è un avanzato sistema di difesa antirazzi sviluppato da Israele. Progettato per proteggere il paese da minacce missilistiche e attacchi aerei, Iron Dome è diventato un componente cruciale della strategia di difesa di Israele. Ecco che cos’è Iron Dome e come funziona nel dettaglio.

Cos’è Iron Dome?

Iron Dome è un sistema di difesa aerea sviluppato dalla società israeliana Rafael Advanced Defense Systems con la collaborazione di altre aziende israeliane. Il sistema è stato progettato per intercettare e distruggere razzi, missili e proiettili d’artiglieria in arrivo, cercando di ridurre al minimo i danni a persone e infrastrutture.

Come Funziona Iron Dome?

Iron Dome funziona in tre fasi principali:

Rilevamento e Identificazione: Quando un razzo o un missile viene lanciato contro Israele, il sistema Iron Dome utilizza una rete di radar avanzati per rilevare il lancio e seguire la traiettoria del proiettile in arrivo. Calcolo del Punto d’Intersezione: Una volta che il sistema ha identificato la minaccia, calcola il suo percorso e determina se colpirà un’area abitata o un’infrastruttura critica. In caso affermativo, il sistema Iron Dome decide di intercettare il razzo. Interdizione: Il sistema di difesa Iron Dome lancia un missile intercettore chiamato “Tamir” per distruggere il razzo in arrivo. Questo processo avviene in pochi secondi, con i missili intercettori che seguono la traiettoria del razzo.

Caratteristiche Chiave di Iron Dome

Ecco alcune delle caratteristiche chiave che rendono Iron Dome un sistema di difesa così efficace:

Mobilità: Le unità Iron Dome sono mobili e possono essere rapidamente dispiegate in diverse aree del paese, fornendo una copertura flessibile contro le minacce in evoluzione. Precisione: Il sistema è noto per la sua precisione nell’intercettare e distruggere minacce in arrivo, riducendo al minimo il rischio di danni collaterali. Copertura Multipla: Iron Dome è in grado di affrontare minacce multiple simultanee, consentendo una difesa completa contro attacchi più ampi. Costi Efficaci: Anche se i missili intercettori Tamir sono costosi da produrre, il costo complessivo dell’intero sistema è considerato ragionevole rispetto al valore della vita umana e alla protezione delle infrastrutture.

Successi e Controversie

Iron Dome è stato utilizzato in numerose occasioni per proteggere Israele da minacce in arrivo, dimostrando un notevole successo nel prevenire danni significativi. Tuttavia, il sistema è anche oggetto di controversie, in quanto alcune critiche sostengono che non è una soluzione completa per il conflitto israelo-palestinese e che potrebbe non essere efficace al 100% contro tutti i tipi di minacce.

Questo lo si è visto nei recenti fatti del 7 ottobre scorso quando Iron Dome ha sì intercettato numerosi razzi provenienti dalla Striscia di Gaza, ma, al tempo stesso, è stato messo sotto pressione dalla strategia adottata da Hamas per colpire Israele.