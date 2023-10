Che cos’è Hamas, chi finanzia l’organizzazione e perché è in guerra con Israele

Guerra Israele-Hamas, che cosa è e chi finanzia il movimento palestinese

Acronimo di Ḥarakat al-Muqāwama al-Islāmiyya, ovvero Movimento Islamico di Resistenza, Hamas è un’organizzazione politica e paramilitare palestinese islamista, sunnita e fondamentalista, classificata da numerosi Paesi occidentali come organizzazione terroristica, che combatte con atti di terrorismo lo Stato di Israele, come si è visto negli ultimi giorni, ovvero da quando è in atto una vera e propria guerra (qui tutti gli aggiornamenti in diretta).

Origini

Hamas è stato fondato nel 1987, all’inizio della prima Intifada palestinese, come risposta alla difficile situazione dei palestinesi in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, territori occupati da Israele dopo la Guerra dei Sei Giorni del 1967. Inizialmente, Hamas ha iniziato come un’organizzazione benefica e di assistenza sociale, fornendo servizi alle comunità palestinesi. Tuttavia, nel tempo, è cresciuto fino a diventare un movimento politico e militare.

Ideologia

Hamas è un gruppo islamista sunnita con una visione conservatrice dell’Islam. L’obiettivo principale di Hamas è la creazione di uno stato palestinese in cui l’Islam sia la religione dominante. Questo li mette spesso in conflitto con Israele, un paese a maggioranza ebraica che rivendica lo stesso territorio.

Hamas rifiuta il riconoscimento dello stato di Israele e sostiene il diritto alla resistenza armata contro l’occupazione israeliana. Questa posizione ha portato a tensioni costanti tra Hamas e Israele.

Obiettivi Politici e Conflitto con l’Autorità Palestinese

Hamas ha partecipato alle elezioni palestinesi del 2006 ed è emerso come il vincitore, prendendo il controllo della Striscia di Gaza. Questo ha creato una divisione tra Gaza, controllata da Hamas, e la Cisgiordania, controllata dall’Autorità Palestinese, guidata da Fatah.

La rivalità tra Hamas e Fatah è diventata una caratteristica importante della politica palestinese. Ci sono stati tentativi di riconciliazione tra le due fazioni, ma finora hanno avuto scarso successo nel creare un governo palestinese unito.

Attività Militari e Terrorismo

Hamas è noto per aver condotto attacchi terroristici contro obiettivi israeliani, tra cui attentati suicidi, lancio di razzi e conflitti armati. Queste azioni hanno causato molte vittime e feriti. A causa di tali attività, molti paesi, tra cui Israele, gli Stati Uniti e l’Unione Europea, classificano Hamas come un’organizzazione terroristica.

Relazioni Internazionali e Blocco di Gaza

A livello internazionale, Hamas è soggetto a divieti e restrizioni, ma ha anche rapporti con alcuni stati e organizzazioni a maggioranza musulmana. Questa dinamica complessa influisce sulla politica e sulla percezione internazionale di Hamas.

La Striscia di Gaza, sotto il controllo di Hamas, è stata sottoposta a blocchi economici da parte di Israele ed Egitto. Ciò ha reso difficile la vita dei residenti di Gaza e ha alimentato la tensione nella regione.

Chi finanzia Hamas

Hamas riceve finanziamenti da diverse fonti, anche se l’organizzazione è stata dichiarata un’organizzazione terroristica da molti Paesi e organizzazioni internazionali.

Il movimento, infatti, riceve donazioni da individui, organizzazioni e comunità islamiche sparse in tutto il mondo. Queste donazioni possono essere inviate direttamente o attraverso intermediari.

Hamas, inoltre, ha creato una struttura di governo nella Striscia di Gaza, che comprende la raccolta di tasse e l’organizzazione di attività commerciali. Hanno imposto tasse su vari beni e servizi, incluso il contrabbando di merci attraverso i tunnel tra Gaza ed Egitto.

Il Movimento, infine, è coinvolto nel contrabbando di beni, incluso il traffico di armi e generi di prima necessità attraverso i tunnel sotterranei tra Gaza ed Egitto. Queste attività contribuiscono anche al finanziamento di Hamas. Tra i Paesi che finanziano direttamente Hamas figurano Iran, Qatar, mentre la Turchia, che non classifica il movimento come organizzazione terroristica, è sempre stata sospettata di elargire fondi nei confronti di Hamas.