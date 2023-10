La diretta live della guerra tra Israele e Hamas di oggi mercoledì 11 ottobre

In un kibbutz ritrovate teste di bimbi e neonati mozzate da Hamas. L’esercito israeliano conferma che sono oltre mille gli israeliani uccisi nell’attacco di Hamas. L’Onu: “Assedio totale di Gaza viola il diritto internazionale”. A Pratica di Mare atterrati i primi due voli da Tel Aviv con a bordo gli italiani che stanno lasciando Israele. Sirene anti razzi a Tel Aviv, Hamas: “razzo-bomba su aeroporto”. E ribadisce: “Nessuna trattativa sugli ostaggi durante la campagna militare”. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, mercoledì 11 ottobre 2023.

DIRETTA

Ore 11,00 – Israele: “Obiettivi non sono civili, ma attacchi non sono più chirurgici” – Nella Striscia di Gaza, l’aviazione israeliana non sta prendendo di mira i civili ma gli attacchi non sono più “chirurgici”: lo ha dichiarato il generale di brigata Omer Tishler, capo di stato maggiore dell’aeronautica israeliana, secondo quanto riporta il Times of Israel. “Non ci comportiamo come l’altra parte, non attacchiamo la popolazione civile. Dietro ogni attacco c’è un obiettivo. Agiamo in modo preciso e professionale, ma non chirurgico. Non parlo di singoli, decine o centinaia di attacchi ma stiamo parlando di migliaia di munizioni”.

Ore 10,30 – Gaza senza elettricità entro 3 ore – Il capo dell’Autorità per l’energia di Gaza, Jalal Ismail, ha dichiarato che l’unica centrale elettrica di Gaza, nonché unica fonte di energia, rimarrà senza carburante entro tre ore. Secondo Ismail la centrale smetterà di funzionare completamente oggi alle 14 ora locale, le 13 in Italia.

Ore 10,00 – Papa Francesco: “Siano rilasciati gli ostaggi” – “Continuo a seguire con dolore e apprensione quanto sta succedendo in Israele e Palestina. Tante persone uccise, altre ferite. Prego per quelle famiglie che hanno visto trasformare un giorno di festa in un giorno di lutto, e chiedo che gli ostaggi vengano subito rilasciati”: lo ha dichiarato Papa Francesco nel corso dell’udienza generale.

Ore 9,30 – Israele bombarda il Sud del Libano – Dopo il lancio di alcuni razzi, Israele ha bombardato il Sud del Libano “in risposta a lanci di missili anticarro contro i soldati israeliani”.

Ore 9,00 – Gaza: almeno 260 bambini morti – Sono almeno 260 i bambini morti nei raid israeliani iniziati dopo l’attacco di Hamas di sabato scorso. Lo riferisce la tv satellitare al-Jazeera, sulla base di dati diffusi dal ministero della Salute palestinese.

Ore 8,30 – L’Opera Romana sospende tutti i pellegrinaggi in Terra Santa – “I pellegrinaggi a Gerusalemme, Betlemme e Nazareth previsti per il mese di ottobre sono tutti rimandati; mentre per i due che si stavano svolgendo in questi giorni sono stati già organizzati i voli di rientro. Le altre mete sono tutte confermate e anzi, chi doveva andare in Israele potrebbe orientarsi su altre destinazioni”. Lo annuncia monsignor Remo Chiavarini, amministratore delegato di Opera Romana Pellegrinaggi.

Ore 8,00 – Schierati 300mila soldati al confine con Gaza – L’esercito israeliano afferma che circa 300.000 soldati sono attualmente di stanza vicino alla Striscia di Gaza per la guerra contro Hamas. “Quello che stiamo facendo in queste zone vicine alla Striscia è che abbiamo inviato e schierato la nostra fanteria, i nostri soldati corazzati, il nostro corpo di artiglieria e molti altri soldati delle riserve: 300.000 in tutto”, ha spiegato oggi in un video pubblicato su X il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf) Jonathan Conricus. “E questo per garantire che Hamas, alla fine di questa guerra non avrà alcuna capacità militare con cui minacciare o uccidere i civili israeliani”.

Listen in as an IDF Spokesperson LTC (res.) Jonathan Conricus provides a situational update on all fronts, as the war against Hamas continues. https://t.co/uuen9lQa0F — Israel Defense Forces (@IDF) October 11, 2023

Ore 07,00 – Colpita a Gaza la casa del capo militare di Hamas – Secondo fonti palestinesi, i raid israeliani su Gaza avrebbero colpito la casa di Mohammed Deif, capo militare di Hamas, uccidendo il padre, il fratello, i figli e altri familiari.