Iraq, almeno 13 morti a Baghdad per il primo attacco suicida dopo quasi 2 anni

Un doppio attacco suicida in un mercato affollato del centro di Baghdad, in Iraq, ha ucciso almeno 13 persone. Lo riporta la Cnn citando un funzionario della sicurezza irachena. L’attacco bomba è avvenuto la mattina di oggi, giovedì 21 gennaio.

Le forze di sicurezza irachene hanno dichiarato di aver inseguito i due attentatori prima che questi si facessero saltare in aria. Il primo attentatore è entrato nel mercato e, fingendo di essere malato, ha chiesto aiuto, facendo sì che la gente si radunasse intorno a lui prima di farsi saltare in aria, secondo funzionari e media statali. Il secondo attentatore è poi arrivato sul posto a bordo di una moto prima di far esplodere il suo giubbotto esplosivo.

Si tratta del primo attacco suicida a Baghdad da quasi due anni. Questo tipo di attentati erano comuni in Iraq al culmine della guerra che si è svolta nel Paese, tra il 2005 e il 2007.

