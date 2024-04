La Marina delle Guardie rivoluzionarie islamiche dell’Iran ha abbordato nello Stretto di Hormuz la nave portacontainer MSC ARIES, accusando la compagnia di navigazione di essere “collegata a Israele”, mentre lo Stato ebraico ha avvisato Teheran che “subirà le conseguenze dell’escalation”.

L’attacco potrebbe infatti costituire la prima ritorsione del regime degli Ayatollah per il raid attribuito a Tel Aviv contro il consolato iraniano a Damasco, costato la vita a sette ufficiali dei Pasdaran, compresi il comandante e il suo vice in Siria e Libano.

Secondo l’agenzia di stampa iraniana Tasnim, l’imbarcazione sequestrata “opera sotto bandiera del Portogallo ed è legata alla compagnia Zodiac Maritime con sede a Londra, di proprietà del miliardario israeliano Eyal Ofer”. Intanto, l’agenzia di stampa ufficiale iraniana Irna ha pubblicato un filmato in cui si vede un elicottero delle forze speciali della Marina dei Pasdaran assaltare la nave e sequestrarla. La compagnia di navigazione non ha finora commentato la notizia.

Da parte sua invece Israele ha avvisato Teheran che “subirà le conseguenze della scelta di aggravare ulteriormente la situazione”. In un video pubblicato in inglese subito la conferma del sequestro della MSC ARIES, il portavoce delle forze armate israeliane (Idf) contrammiraglio Daniel Hagari, che non ha menzionato l’incidente, ha accusato l’Iran di essere “il più grande stato sponsor del terrorismo nel mondo”.

“La sua rete terroristica non minaccia solo i popoli di Israele, Gaza, Libano e Siria: il regime iraniano alimenta la guerra in Ucraina e oltre”, ha detto Hagari, secondo cui “Israele è in massima allerta”. “Abbiamo aumentato la nostra disponibilità a proteggere Israele da ulteriori aggressioni iraniane”, ha aggiunto il portavoce delle Idf. “Siamo anche pronti a rispondere: le Idf sono preparate per tutti gli scenari e adotteranno le misure necessarie – insieme ai nostri alleati – per proteggere il popolo di Israele”.

Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz invece ha accusato Teheran di “commettere atti di pirateria” e ha chiesto nuove sanzioni contro l’Iran. “Il regime dell’Ayatollah Khamenei è un regime criminale che sostiene i crimini di Hamas e ora sta conducendo un’operazione di pirateria in violazione del diritto internazionale”, ha dichiarato Katz, secondo i media israeliani. “Chiedo all’Unione europea e al mondo libero di dichiarare immediatamente il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane come organizzazione terroristica e di sanzionare subito l’Iran”.

La notizia dell’abbordaggio era stata data poco prima dalle autorità britanniche che però non avevano identificato la nave né i responsabili del sequestro. Negli scorsi giorni, il comandante della Marina delle Guardie rivoluzionarie islamiche, Ali Reza Tangsir aveva definito “una minaccia” la presenza di interessi di Israele negli Emirati Arabi

“Sappiamo che i sionisti (Israele) non sono stati portati negli Emirati Arabi Uniti per scopi economici ma piuttosto per motivi di sicurezza e di attività militari”, aveva detto Tangsir, come riportato dall’agenzia di stampa iraniana Isna. “Questa è una minaccia per noi e non dovrebbe esistere”.

Il Golfo arabo e il Golfo di Oman al di fuori dello Stretto di Hormuz attraverso cui passa la maggior parte del petrolio mondiale trasportato via mare, aveva aggiunto l’esponente dei Pasdaran, non sono posti adatti per gli israeliani. Tangsir non aveva precisato se Teheran intendesse attaccare gli interessi di Israele negli Emirati Arabi.

L’Iran ha minacciato ritorsioni dopo gli attacchi aerei attribuiti a Tel Aviv che hanno distrutto un edificio annesso al consolato del Paese a Damasco, in Siria, dove sono morti sette ufficiali delle Guardie rivoluzionarie tra cui il loro comandante in loco Mohammad Reza Zahedi e il suo vice Mohammad Haj Rahimi. Gli Emirati Arabi Uniti, situati dall’altra parte del Golfo rispetto all’Iran, sono diventati la nazione araba più importante a stringere rapporti diplomatici con Israele dopo aver firmato gli Accordi di Abramo.