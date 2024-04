Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, sabato 13 aprile

A oltre sei mesi dagli attentati del 7 ottobre in Israele e malgrado il parziale ritiro delle truppe delle Idf dal sud della Striscia, la guerra a Gaza non si ferma: i morti superano ormai i 33.600 e sono oltre 76.200 i feriti. Proseguono le violenze anche in Cisgiordania, dove due presunti appartenenti a gruppi armati palestinesi sono stati uccisi dalle forze di sicurezza israeliane. Ma è il pericolo di un allargamento del conflitto all’intera regione a tenere banco sull’agenda internazionale: negli ultimi giorni diversi Paesi, tra cui Russia, Francia, India, Australia e Stati Uniti, hanno consigliato ai propri cittadini di evitare viaggi in Medio Oriente. Per la Casa bianca infatti, un attacco dell’Iran contro Israele dopo il raid su un edificio del consolato di Teheran a Damasco in cui sono morti due generali e cinque ufficiali dei Pasdaran è “una minaccia reale e concreta”. Secondo i media Usa sarebbe addirittura “imminente” e potrebbe avvenire su vasta scala, con centinaia di droni e migliaia di missili lanciati dalle forze di Teheran e dai loro alleati regionali contro obiettivi militari all’interno dello Stato ebraico. Se Germania e Russia hanno chiesto “moderazione” all’Iran, Australia e Regno Unito hanno invitato Teheran a evitare un’ulteriore escalation. Intanto gli Usa si sono rivolti a Cina, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iraq perché spingano la Repubblica Islamica ad allentare le tensioni con Israele. Di seguito le ultime notizie di oggi, sabato 13 aprile 2024, sulla guerra Israele-Hamas.

