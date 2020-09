Iran, giustiziato il lottatore 27enne Navid Afkari: gli appelli internazionali non sono serviti

La mobilitazione della comunità internazionale così come gli appelli del mondo dello sport non sono serviti; neanche l’intervento via Twitter del presidente americano Donald Trump ha avuto effetto: il campione iraniano di lotta greco-romana Navid Afkari, 27 anni, è stato giustiziato a Shiraz per l’omicidio di un dipendente statale durante le proteste anti-governative del 2018. Il suo avvocato, Hassan Younessi, ha sempre insistito che non vi fossero prove della sua colpevolezza e alcuni media hanno riferito che il giovane era stato costretto a confessare dopo essere stato torturato.

Il procuratore generale della provincia di Fars, Kazem Mousavi, ha riferito che la sentenza di morte è stata eseguita “su insistenza della famiglia della vittima” ma il legale del lottatore ha attaccato la sollecitudine delle autorità, sottolineando che era previsto per domani un incontro con la famiglia dell’ucciso. Inoltre, in base alla legge, “il condannato ha diritto a incontrare la sua famiglia prima dell’esecuzione. Avevate così fretta di eseguire la condanna che avete privato Navid dell’ultima visita?”, ha scritto indignato su Twitter.

Hearing that Iran is looking to execute a great and popular wrestling star, 27-year-old Navid Afkarai, whose sole act was an anti-government demonstration on the streets. They were protesting the “country’s worsening economic situation and inflation”…

