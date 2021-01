Indonesia, precipitato un aereo decollato da Jakarta: a bordo 62 persone, “trovati resti umani in mare”

In Indonesia un aereo decollato dalla capitale Jakarta e diretto a Pontianak è precipitato in mare: a bordo c’erano 62 persone. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di oggi, sabato 9 gennaio 2021 (quando in Italia era ancora mattina).

Secondo quanto riporta il China Daily, il capitano della Guardia costiera di Trisula ha riferito a una tv locale che una squadra di soccorso ha recuperato i primi resti umani in mare.

Le autorità aeroportuali indonesiane hanno perso i contatti con il volo – un Boeing 737-500 della compagnia Sriwijaya Air – poco dopo il decollo.

Il sito Flight Radar 24 afferma che il velivolo ha perso oltre 10mila piedi (circa 3 chilometri) di quota in meno di un minuto a quattro minuti dalla partenza.

A bordo dell’aereo al momento del decollo c’erano 62 persone: 56 passeggeri, tra cui sette bambini e tre neonati, più i due piloti e quattro assistenti di volo.

Secondo quanto riferiscono i media locali, alcuni pescatori della zona avrebbero trovato pezzi di cavo probabilmente appartenenti a un aereo, ma non ci sono conferme ufficiali sul fatto che si tratti di detriti del volo della Sriwijaya Air.

Il volo era diretto a Pontianak, capitale della provincia del Kalimantan Occidentale, sulla costa occidentale del Borneo.

Sriwijaya Air è una compagnia aerea indonesiana: l’azienda ha affermato che sta raccogliendo informazioni sul volo.

L’aereo – come detto – è un Boeing 737-500, modello diverso dal Boeing 737 Max, coinvolto in due gravi incidenti aerei negli ultimi anni, tra cui uno proprio un Indonesia in cui morirono 189 persone.

This is what we know about Sriwijaya Air flight #SJ182 based on ADS-B data.

Route: Jakarta to Pontianak

Callsign: SJY182

Aircraft: Boeing 737-500, PK-CLC

Take off: 07:36 UTC

Highest altitude: 10,900 feet

Last altitude: 250 feet

Signal lost: 07:40 UTChttps://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/CPzFJdsuJZ

— Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021