India, il premier Modi mette a disposizione delle donne i suoi account social per la giornata dell’8 marzo

Il premier indiano Modi mette a disposizione i suoi account social per le donne l’8 marzo

Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha annunciato su Twitter che l’8 marzo metterà a disposizione delle donne tutti i suoi account social: “Per la Giornata della donna, darò i miei account a donne la cui vita e il cui lavoro siano per noi di ispirazione. Ciò le aiuterà a infondere motivazione in milioni di persone. Sei una donna del genere o conosci donne in grado di ispirare? Condividi storie di questo tipo usando l’hashtag #SheInspiresUs”.

“Sempre via Twitter ha aggiunto di aver preso in considerazione la possibilità di abbandonare i social network: Questa domenica stavo pensando di rinunciare ai miei account sui social media Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Vi terrò aggiornati”.

Il leader indiano Narendra Modi conta 53,3 milioni di follower su Twitter e 35,2 milioni su Instagram; quasi 44,6 milioni di persone lo seguono su Facebook e 4,5 milioni sono iscritte al suo canale YouTube.

Leggi anche: L’India sta costruendo un muro “per nascondere i poveri alla vista di Trump” durante la sua visita

Potrebbero interessarti Canal+ chiede scusa per il video sulla pizza al coronavirus che ha indignato l'Italia Il coronavirus arriva anche in Spagna, il medico: “Chi torna dall’Italia stia 14 giorni a casa” Coronavirus, studentessa Erasmus in Spagna a TPI: “Noi italiani discriminati a Madrid” | VIDEO