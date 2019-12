Inquinamento in India, bambini ignari giocano in un mare di schiuma tossica

Da qualche giorno la spiaggia turistica di Chennai, nella nota località turistica di Marina Beach – Sud-Est dell’India – è stata letteralmente invasa da una schiuma bianca tossica: l’ennesima prova dell’inquinamento del Paese asiatico, che guida la triste classifica degli Stati più sporchi del mondo.

Hanno fatto però il giro del web le immagini di un gruppo di bambini, totalmente ignari che quella spuma bianca non fosse semplicemente creata dalla risacca del mare. I ragazzi giocano con la schiuma, si immergono, la tirano l’uno contro l’altro. Non immaginando neanche lontanamente di mettere a rischio la propria salute.

È la seconda volta nel giro di un mese che la spiaggia di Chennai si riempie di una coltre di schiuma tossica. La prima volta era successo lo scorso 30 ottobre. Un fenomeno che si è ripetuto a Marina Beach nei giorni scorsi, rendendo impraticabili almeno sette chilometri di spiagge, da Foreshore Estate a Tiruvanmiyur.

Secondo gli esperti, il liquido tossico è stato provocato dagli scarichi illegali da parte degli ospedali locali, ma anche dai rifiuti di lavorazione delle aziende locali situate lungo il bacino del fiume Adyar, il cui estuario sfocia proprio su Marina Beach. Le forti piogge di questo periodo hanno fatto il resto, trasportando queste sostanze in mare.

Proprio a causa delle precipitazioni di questi giorni, le autorità locali hanno ordinato ai pescatori di interrompere la loro attività. Ma la popolazione locale non teme più di tanto gli effetti della schiuma sulla pesca, bensì quelli sulla possibile riduzione degli acquisti di prodotti ittici. Oltre, ovviamente, ai risvolti per la salute: secondo i biologi, gli elevati livelli di fosfato presenti nelle acque sono causa di gravi problemi alla pelle. Soprattutto per i più piccoli.

Di seguito, il video della schiuma bianca sulle spiagge di Chennai e i bambini che ci giocano ignari di tutto:

