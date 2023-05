Al termine della cerimonia, per uscire dall’abbazia di Westminster, Carlo porterà sul capo la cosiddetta The Imperiale State Crown, una corona più comoda realizzata nel 1937: è la stessa che usava sua madre in occasione dell’apertura del Parlamento. Camilla sarà invece incoronata con la Queen Mary’s Crown, che è stata portata fuori dalla Torre di Londra per essere modificata prima della cerimonia in onore di Elisabetta II. Sulla corona, infatti, sono state apportate delle pietre appartenenti alla collezione personale della compianta sovrana.

Il re ha scelto personalmente la musica per la cerimonia, che comprende 12 brani appena commissionati, tra cui un inno del compositore di Cats Andrew Lloyd Webber. Parte della cerimonia sarà cantata in gallese e i solisti includeranno il famoso cantante d’opera gallese Sir Bryn Terfel. Ci sarà musica greco-ortodossa in memoria del padre del re, il principe Filippo, nato in Grecia. Si esibirà anche un coro gospel, così come i coristi della Westminster School.

Come in quasi tutte le incoronazioni dal 1066, sarà l’arcivescovo di Canterbury a officiare la cerimonia di incoronazione di Carlo III. L’arcivescovo lo ungerà con l’olio sacro dell’incoronazione e gli porrà sul capo la corona di Sant’Edoardo, incoronandolo ufficialmente re Carlo III. Il monarca occuperà la cosiddetta “sedia dell’incoronazione” con lo scettro e il bastone del sovrano, antico simbolo del suo potere sulla nazione britannica e sul mondo intero per conto della cristianità. Lunedì 8 maggio sarà anche un giorno festivo per i britannici, ai quali è stato chiesto di festeggiare facendo una donazione a un ente di beneficenza locale.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto il programma, ma dove vedere in diretta tv e in streaming la cerimonia dell’incoronazione di Re Carlo III? Si tratta di un evento di portata planetaria, che sarà trasmesso in diretta TV dalla BBC per i cittadini britannici, ma si potrà seguire live anche in Italia. Diretta sabato mattina, 6 maggio 2023, su Rai 1, Canale 5, La7 e Real Time, oltre a finestre sui canali all news come Sky Tg24 e Rai News 24. Su Rai 1 speciale Tg1 che prenderà il via alle 11:45 e terminerà alle 15:30 con uno stacco per l’edizione del telegiornale delle 13:30. Su Rai 2, invece, in prima serata ci sarà un approfondimento con commenti, mentre su RaiNews sono previste finestre sulla Coronation Ceremony durante l’arco di tutta la giornata, così come nei programmi di intrattenimento del day time della TV di Stato.

La diretta dell’incoronazione su Canale 5 avverrà con uno speciale di Verissimo, in collaborazione con la redazione del Tg5. A partire dalle 11:00 circa, Silvia Toffanin presenterà dunque L’incoronazione di Carlo III. Diretta anche su La7 con uno speciale del Tg di Enrico Mentana. Diretta infine anche su Real Time le cui trasmissioni prenderanno il via già alle 8:30 di mattina con il commento di due esperti di Casa Windsor: Francesco Vicario (caposervizio di Gente) e Flavia Cercato, conduttrice televisiva e radiofonica.