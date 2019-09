Grecia, incendio nel campo migranti di Moria, morti una madre e un bambino | FOTO E VIDEO

Incendio nel campo migranti di Moria, due morti

Alcuni migranti hanno appiccato il fuoco nel campo di Moria, a Lesbo, nel pomeriggio di domenica 29 settembre, e nell’incendio sarebbero morte almeno due persone: una madre e un bambino.

Dopo l’incendio, i migranti hanno iniziato a protestare per le condizioni disumane in cui verte la popolazione del campo, dove vivono circa 13mila persone, di cui il 40 per cento bambini. Gli ospiti dell’hotspost sono per la maggior parte siriani, afghani e iracheni, tra cui almeno 1000 minori non accompagnati, e chiedono di essere trasferiti sulla terra ferma.

“Siamo sconvolti dall’incendio esploso oggi nel campo di Moria, in cui almeno due persone, una madre e un bambino, hanno perso la vita”, dichiara Marco Sardone, capo missione di Medici Senza Frontiere (Msf) nel campo di Moria.

“Le nostre equipe mediche nella clinica allestita fuori dal campo di Moria stanno attualmente assistendo le vittime dell’incendio, rimaste ferite negli scontri esplosi tra la polizia e i migranti subito dopo l’incendio”.

“Nessuno può chiamare l’incendio e le morti di oggi un incidente. Questa terribile tragedia è la diretta conseguenza della politica brutale che tiene intrappolate 13mila persone in un campo allestito per ospitarne 3mila. Ogni leader europeo è responsabile della situazione disumana vissuta dai migranti nelle isole greche, e ha la responsabilità di prevenire ogni altra morte e sofferenza. È arrivato il momento di bloccare l’accordo tra Unione Europea e Turchia e la loro politica di contenimento, ed evacuare con urgenza le persone da questo inferno che è diventato il campo di Moria”, conclude Sardone.

Da quando l’incendio è esploso 21 persone si sono recate nella clinica di Msf.

Incendio nel campo migranti di Moria, due morti: le foto

L’hotspot di Moria è stato allestito sull’isola di Lesbo nel 2015 per identificare i richiedenti asilo e i migranti in arrivo dalle coste turche a quelle greche dall’Asia, dall’Africa e dal Medio Oriente. Per ridurre il flusso di persone, circa 861mila arrivate via mare e via terra secondo l’Unhcr nel 2015, l’Unione europea ha stipulato nel 2016 un accordo con la Turchia, che prevedeva che in questi hotspot, a Lesbo e nelle altre tre isole greche di Samos, Kos e Kios, le persone fossero registrate e sottoposte a interviste per valutare il grado di vulnerabilità e l’idoneità alla protezione internazionale.

Quelli considerati non idonei dovevano essere rispediti in Turchia, che però non accetta migranti rimpatriati provenienti dalla terra ferma. La conseguenza è che le persone, prima di essere sottoposte alla commissione d’asilo, che può avvenire anche anni dopo l’arrivo a Lesbo, rimangono bloccate sull’isola, diventata così una prigione a cielo aperto.

Lo psichiatra che cura i migranti a Moria: “Allucinazioni, autolesionismo, suicidi. Un trauma collettivo si consuma alle porte di casa nostra”